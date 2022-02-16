Когда придёт врач?

В Смоленске на базе ковидного госпиталя развернули 55 детских инфекционных коек. Фото: 360tv.ru, tass.ru.

Специалисты констатируют: омикрон-штамм уже является доминирующим на Смоленщине - доля инфицирования им составляет более 50% от общего количества выявленных случаев.

Текущую эпидситуацию обсудили на заседании регионального Оперштаба по коронавирусу, которое прошло под председательством губернатора Алексея Островского. Об имеющихся проблемах и принятых по итогам совещания решениях рассказал глава региона.

Детские койки

Сегодня наряду со взрослыми в регионе всё чаще заболевают дети. И это является особенностью новой волны пандемии. Состояние некоторых ребят таково, что без госпитализации не обойтись.

«В общей возрастной структуре заболевших на данный момент 16% - дети. И этот факт, конечно, не может не вызывать тревогу. Несмотря на то, что стационарного наблюдения требуют далеко не все, мы тем не менее решили сформировать резерв и развернуть 55 детских инфекционных коек на базе Клинической больницы №1», - рассказал о принятых решениях губернатор.

Часть этих коек уже занята, на 10 февраля в больнице проходили лечение 23 ребёнка.

Обратная связь с пациентом

Медики отмечают и ещё несколько отличительных черт распространения омикрон-штамма коронавируса. Это лёгкое течение болезни у основной части пациентов (люди испытывают симптомы, схожие с ОРВИ) и большое количество инфицированных (в отдельные дни прошлой недели выявлялось около тысячи случаев заболевания COVID). В такой ситуации колоссальную нагрузку испытывает амбулаторное звено здравоохранения.

Поликлиники фиксируют шквал обращений: на одного доктора приходится до 90-100 заявок от больных. Медики, находясь в эпицентре пандемии, сами с трудом противостоят инфекции - в итоге заболевают и тоже уходят на больничный. И заменить их порой просто некому, что сказывается на обслуживании пациентов.

«Читая комментарии в соцсетях, общаясь с жителями региона, вижу, что самый проблемный вопрос сейчас - качество работы первичного звена. Смоляне по-прежнему им категорически недовольны. В первую очередь из-за невозможности дозвониться в регистратуру (хотя, сейчас после усиления службы «122» число жалоб уменьшилось), а главное - отсутствия обратной связи со стороны поликлиник. В итоге человек остаётся один на один со своей болезнью и вынужден заниматься самолечением. Это недопустимо! - резко отреагировал Алексей Островский. - И никакие аргументы в защиту медперсонала я здесь не принимаю. Даже если из-за высокой загруженности врач не может прийти в течение дня, обратная связь от поликлиники должна быть!».

Будем разбираться!

Ситуация, когда больные не могут вызвать доктора на дом или, сделав вызов, так и не дожидаются прихода врача, уже обсуждалась неделей ранее на рабочем совещании у губернатора. Алексей Островский потребовал тогда качественно изменить подходы к организации работы регистратур поликлиник по всему региону.

«С учётом того, что ранее уже обозначал этот вопрос, но так и не увидел его практического исполнения, дал указание моему профильному заместителю Виктории Макаровой в кратчайшие сроки проанализировать ситуацию и доложить мне, по какой причине сотрудники профильного департамента по здравоохранению, ответственные за организацию этой работы, не контролируют процесс. Будем разбираться, применяя в том числе и дисциплинарные взыскания», - отметил губернатор .

Напомним: чтобы максимально обеспечить смолянам возможность дозвона в поликлиники, в регионе организована работа специального контакт-центра «122» («виртуальная регистратура»). Позвонив по номеру «122», пациенты могут вызвать врача на дом, проконсультироваться по вакцинации либо получить ответы на другие вопросы ковидной тематики.

В настоящее время служба работает в круглосуточном режиме. Если в поликлинике в течение минуты не успевают ответить на звонок, идёт автоматическая переадресация на «виртуальную регистратуру», к которой подключены все поликлиники Смоленска. По статистике около половины звонков на номер «122» поступают как раз за счёт переадресации.

Материалы подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА