Рядом со Смоленском пройдет зимний этап Ралли-спринт РОСТ. Фото: автоклуб «Мастер».

Зрелищное мероприятие запланировано на 19 февраля на традиционной трассе у села Слободище Дятьковского района. Сегодня на месте будущих гонок уже работают трактора. Сами организаторы рассказывают, что снега намело очень много, но они прилагают максимум усилий: «Трасса — лёд, трактора буксуют, пришлось вызвать второй».

Готовятся к заездам и спортсмены. С одним из них, Кириллом Панковым удалось сегодня переговорить. Кирилл настроен очень решительно. Несмотря на то, что на предыдущем 2-ом этапе, который состоялся 9 января у него случилась авария:

«На финале заезда, когда прилагаешь все усилия, чтобы стать первым, и чувства уже берут верх, допустил ошибку. В результате — авария, машина перевернулась. Словами не передать … Не за горами 3-й этап. Что делать? Собрал деньги и приобрёл новую машину. Причём, не простую, а с биографией — она уже участвовала в чемпионате России. Ребята из Тулы гонялись на ней в Чечне, и показали неплохие результаты. Машину готовилась к соревнованиям у известного мастера Брагина в Тольятти. Поэтому настрой — только победа. Тем более, по очкам я иду впереди всех».

Напомним, 3-й этап открытого первенства Дятьковского района «Ралли-спринт РОСТ» состоится в субботу, 19 февраля. Официальное открытие в 9 час 10 мин.

Организаторами мероприятия, как обычно выступает дятьковский автоклуб «Мастер» при поддержке Дятьковской районной администрации, Брянского регионального отделения политической партии «РОСТА», отдела физкультуры и спорта.

Победители и призеры предыдущего этапа, который состоялся 9 января, были награждены грамотами, кубками и ценными призами, а остальные участники остались довольны зрелищным мероприятием и вкусной кухней.

С регламентом и расписанием соревнований можно ознакомиться здесь.