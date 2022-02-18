В Смоленске установят памятник Николаю Рыленкову

Фото: Смоленская областная Дума.

17 февраля 2022 года председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов принял участие в обсуждении планов реализации творческого проекта по созданию в областном центре Литературной аллеи, посвященной памяти смоленских поэтов и писателей.

Ранее, в марте 2021 года спикер регионального парламента рассмотрел обращение представителей творческих союзов Смоленской области об увековечении памяти знаменитых земляков. Тогда смоленский архитектор Наталья Куликова и скульптор Константин Куликов предложили идею создания Литературной аллеи в честь прозаиков и поэтов, чья судьба связана со Смоленщиной.

Фото: Смоленская областная Дума.

Игорь Ляхов взялся помогать в реализации этого проекта, и по его инициативе был создан организационный комитет, объединивший для реализации задуманного компетентных и неравнодушных людей: краеведов, скульпторов, поэтов, журналистов.

Стоит отметить, что еще до этой встречи спикер облдумы также активно поддержал общественную инициативу об увековечении памяти писателей Бориса Васильева и Александра Беляева и посодействовал установке их бюстов на улице Докучаева. Именно это место со временем предполагается превратить в полноценную Литературную аллею.

Как отмечает член Союза архитекторов России Наталья Куликова, улица Докучаева очень удобна для этой цели. По ее словам, многим творческим людям нравится идея создания Литературной аллеи и ее благоустройство, а экскурсоводы называют ее готовым туристическим маршрутом.

Очередным событием в создании аллеи станет памятник Николаю Рыленкову. Эскиз бюста смоленского поэта уже создан в натуральную величину, и предполагается, что в текущем году новый памятник украсит центр города. Об этом говорилось на прошедшем заседании оргкомитета, который состоялся в неформальной обстановке в творческой мастерской скульптора Константина Куликова.

«Мы должны сегодня обсудить и утвердить представленный художественный образ и продумать наши дальнейшие шаги», - заметил Игорь Ляхов.

По его словам, проект реализуется исключительно на общественных началах: «Мы делаем это без единой копейки бюджета при помощи активных людей – членов партии «Единая Россия», которым небезразличны литература, искусство, все то, что дорого для каждого смолянина, и будем продолжать это нужное дело».

В ходе встречи собравшие высказали мнение по поводу всего образа, его отдельных деталей и композиции. Сейчас он выполнен в глине, а, значит, еще возможно вносить изменения. И автор собирается учесть отдельные замечания экспертов. Как рассказал скульптор, он несколько лет работал над образом поэта и пришел к выводу, что «памятник должен быть интересным».

«Я решил, что надо создать какое-то движение, задумчивость, в первую очередь, образ, - поделился Константин Куликов. – Я рад, что мне попалась на глаза фотография Рыленкова, на которой он запечатлен в позе размышления. При создании бюста она была немного изменена и художественно переработана, но не придумана. В такой позе он находился, размышлял, думал».

Фото: Смоленская областная Дума.

Члены оргкомитета единогласно одобрили эскиз, отметив его несомненные художественные достоинства. «В данном случае мы имеем оригинальное решение портрета», - отметил смоленский журналист, поэт и писатель Владимир Королев.

«Сразу обращает на себя внимание та одухотворенность, внутренняя красота, которая отражена в этом портрете Константином Куликовым, нашим скульптором. Глаза «живые». На фотографиях Рыленков везде такой строгий, немножко суровый, редко улыбается, а здесь он получился красивый, но, в тоже время, соблюдены все черты лица и невольно, когда смотришь на этот портрет, замечаешь задумчивый образ», - сказал председатель областного отделения Союза писателей России Олег Дорогань.

Была подчеркнута особая выразительность собирательного образа. «Мне очень понравилась рука, очень выразительная, сильная, натруженная. Поэт как будто находится в основной стадии развития своего творчества», - поделился Игорь Ляхов.

На очередном заседании инициативная группа обсудила также организационные моменты: о финансировании работ по отливке бюста в бронзе, проектировании постамента, подготовке необходимых документов для рассмотрения на комиссии по топонимике при городской Администрации и получении согласований и разрешений на установку памятника. Председатель областной Думы поблагодарил собравшихся за инициативность и подтвердил готовность помогать в дальнейшей работе по созданию Литературной аллеи.

Напомним, в рамках проекта «Единой России» «Историческая память», координатором которого является Игорь Ляхов, на протяжении многих лет ведется целенаправленная работа по увековечиванию памяти о знаменитых земляках, а также исторических событиях, связанных со Смоленщиной.