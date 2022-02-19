«Опасений не вызывает»

Смоленские краеведы о сохранности фундамента старинной церкви на месте стройки жилого комплекса. Фото: smolensk.er.ru.

В СМИ появилась информация, что строительная техника нарушает нормы сохранности памятника культурного наследия. Члены оргкомитета проекта «Единой России» «Историческая память» решили разобраться в этом вопросе

В 2013 году между улицами Бакунина и Большая Краснофлотская археологи находят сохранившийся фундамент храма предположительно XIII века. Как считают историки, это церковь Параскевы Пятницы. Находка обнаружилась случайно. Так как земля считается культурным слоем, спасательные археологические полевые работы здесь прошли перед тем, как началось строительство.

Тогда же фундамент «законсервировали», вплоть до сегодняшнего дня церковь обнесена забором. Требуется серьезное финансирование, чтобы должным образом благоустроить признанную объектом культурного наследия старинную церковь. Сегодня она соседствует с большой стройкой, где возводят жилой комплекс из нескольких многоквартирных домов. При этом охранная зона памятника культурного наследия (по федеральному закону – расстояние минимум в 50 метров) остается неприкосновенной.

Смоленские краеведы о сохранности фундамента старинной церкви на месте стройки жилого комплекса. Фото: smolensk.er.ru.

Однако в СМИ и социальных сетях появилась информация, что техника застройщика нарушает границы исторического объекта -«ездят по участку» - пишут в соцсетях.

Секретарь реготделения «Единой России», координатор проекта «Историческая память» Игорь Ляхов поручил членам оргкомитета проекта выяснить реальное положение дел.

Оперативно связались с профильными административными структурами и краеведами-историками Игорем Шкурловым и Демьяном Валуевым. На встрече также присутствовал депутат областной Думы от партии Артем Малащенков и представитель от застройщика - управляющий директор АО «Гражданстрой» Алексей Мурыгин.

По словам доцента, кандидата исторических наук Демьяна Валуева, сейчас сохранность объекта не вызывает опасений.

«Действительно, границы памятника довольно четко обозначены. Они не нарушаются, все сделано в соответствии с федеральным законом. Встает вопрос о дальнейшей судьбе памятника, рано или поздно строительство завершится и начнется формирование жилого комплекса. Первое, что нужно сделать - обозначить то, что здесь имеется. Возможно, разместить стенд с информацией о памятнике, и, конечно, ограждение, которое бы предотвратило различные акты вандализма. Идеальный вариант, это раскрытие памятника и сооружение павильона, организация музейного пространства, но это, безусловно, требует больших расходов», - считает историк.

О том, что нарушений на территории памятника нет, отметил и директор Центра по охране и использованию памятников истории и культуры Виталий Казепин.

По словам представителя застройщика Алексея Мурыгина, опасения за сохранность культурного объекта несправедливы, и с 2013 года это место не подвергается никакому воздействию, оно огорожено и не является территорией застройщика. А работы, проводимые вблизи объекта, выполняются с учетом предписаний и федерального законодательства.

На фото видно, что охранная территория остается в неприкосновенном виде и ничто не угрожает сохранности объекта культурного наследия.