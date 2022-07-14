Нам очень нужны ориентиры

Фото предоставлено героем публикации.

Даниилу 18 лет, он выпустился из детского дома в прошлом году, поступил в технологическую академию - собирается работать с холодильным оборудованием и кондиционерами. Хороший специалист может рассчитывать на приличную зарплату.

Решение о том, кем он хочет стать и куда поступать, было принято еще классе в шестом, и Даниил планомерно шел к своей цели. Остался в детском доме до 11-го класса, чтобы немного поднять балл аттестата. И не прогадал: прошел на выбранный факультет без конкурса и собеседования.

Сейчас парень уже закончил первый курс и, можно сказать, совершенно освоился в самостоятельной жизни.

«Я себе не изменяю, - смеется он, - учусь на тройки-четверки. Но стабильно закрываю сессию, приношу зачетку и получаю стипендию от фонда. Не повышенную, а среднюю, но это тоже – очень неплохо!»

Фото предоставлено героем публикации.

Парень признается, что стипендия от фонда очень помогает, потому что прожить на пособия и стипендию академии – вряд ли возможно, а идти на подработку на первом-втором курсе – далеко не всем под силу.

В проектах фонда Даниил начал участвовать еще в интернате: участвовал в профоринтационных и социализирующих мероприятиях, подавал заявку в наставнический проект, но найти волонтера-наставника ему так и не успели до самого выпуска.

А сейчас он сам стал волонтером фонда.

«Прошел «школу волонтеров» фонда «Дети наши», и теперь помогаю на «Каникулах со смыслом», на наставнических мероприятиях. – рассказывает Даниил, - Я решил стать волонтером, с одной стороны, потому что хочется больше общаться с ребятами из интернатов, у нас получается такое свое сообщество, безопасное пространство для общения, а с другой стороны – просто потому, что это благое дело, это важно и правильно».

Финансы Даниил распределяет четко: есть определенная сумма на продукты, на вещи, развлечения – все по плану: «У меня, можно сказать, с детства есть базовое умение - распределение денег».

И в этом Даниилу очень повезло, ведь финансовая грамотность – одно из самых распространённых «слабых мест» у выпускников детских домов.

Но без сложностей, конечно, не обошлось. Вспоминая первое время после выпуска, парень называет основные трудности, которые у него возникали: ориентация на местности – найти свое учебное заведение – это уже целый квест. Второе: где узнать, у кого спросить? А еще была проблема с прикреплением к поликлинике: бюрократические сложности и юридические вопросы вызывают ужас практически у всех, что уж говорить о ребятах, которые никогда раньше с подобным не сталкивались.

Еще одна проблема - отсутствие вещей первой необходимости. В детском доме у ребят все есть: кровать с постельным бельем, посуда в столовой, одежда на полках. И внезапно они оказываются в большом мире, предоставленные сами себе, с единственной сумкой с одеждой в руках.

«Я заехал в общежитие уже поздно вечером 31 августа. - рассказывает Даниил, - В комнату меня заселили, но не выдали ни матраса, ни подушки, ни одеяла… Так и спал первую ночь. Хорошо, что было постельное белье, да и все остальное, что нам выдали в «Нужном подарке» от фонда».

Каждый год благотворительный фонд «Дети наши» собирает и выдает выпускникам детских домов наборы первой необходимости - «Нужный подарок выпускнику»: тарелка плоская, тарелка глубокая, кружка, кастрюля, сковородка, столовый набор (ложка, вилка, чайная ложка), нож, полотенце банное, постельное белье (простыня, пододеяльник, наволочка) комплект 1,5-ка, спортивная сумка.

Ведь чтобы вскипятить воду, нужна хотя бы кастрюля. И чашка, чтобы заварить себе чай.

Подростку, который только выпустился из детского дома, взять все эти вещи просто неоткуда. Да и не на что.

«Ты находишься в таком подвешенном состоянии, переезжаешь из привычного места в новое и важно, чтобы было хоть что-то для организации жизни. - говорит Даниил, - Выпускникам детских домов нужна помощь. Потому что, когда выходишь из учреждения, как будто попадаешь в совершенно новую, незнакомую местность. Нам очень нужны ориентиры. Становится действительно легче, когда знаешь, что есть люди, которые готовы и могут помочь, поддержать, подсказать».

В этом году 65 выпускников подшефных фонду «Дети наши» детских домов покинут привычные стены учреждений и отправятся в большой мир.

Чтобы собрать все 65 наборов самых необходимых на первое время вещей, требуется 390 000 рублей.

Поддержите акцию «Нужный подарок выпускнику» фонда «Дети наши»!

Давайте вместе поможем выпускникам детских домов начать самостоятельную жизнь!