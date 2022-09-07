Под звуки школьного звонка

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На прошлой неделе состоялся самый главный, долгожданный и важный праздник для сотен смоленских детей, их родителей и педагогов — День знаний. Для ребят — это день встречи с родной альма-матер и ещё один шаг увлекательного и полного открытий пути длиною в 9, а для кого-то в 11 лет. По традиции 1 сентября в образовательных учреждениях региона побывал губернатор Алексей Островский.

Он посетил обновлённый лицей имени Кирилла и Мефодия в Смоленске и открыл праздничную линейку в школе №1 города Сафоново, где также недавно был сделан ремонт.

Новая страница

Лицей имени Кирилла и Мефодия не нуждается в дополнительном представлении. Он по праву считается одним из ведущих учебных заведений области.

Ученики лицея ежегодно становятся призёрами и победителями различных конкурсов и олимпиад, поступают в престижные высшие учебные заведения. Сегодня здесь получают знания 439 ребят. С ними работают 43 педагога.

В 2022 году началась новая страница в истории лицея. Дело в том, что здание учебного заведения, построенное 60 лет назад, ни разу капитально не ремонтировалось. Однако в январе 2022 года Смоленская область заключила соглашение с Минпросвещения о предоставлении из федерального бюджета субсидии региону на софинансирование модернизации школьной системы образования. В программу были включены 9 общеобразовательных организаций региона, чьи здания требуют первоочередного капитального ремонта. В их число попал и лицей имени Кирилла и Мефодия. Ремонт образовательного учреждения будет вестись поэтапно, в течение двух лет.

Отличные условия

Часть работ уже завершена. Администрация региона оперативно выделила из областного бюджета значительные средства в дополнение к полученным федеральным деньгам. Это позволит привести в порядок не только учебный корпус, но и общежитие лицея, что создаст для учащихся более комфортные условия.

По словам начальника департамента по образованию и науке Елена Талкиной, ребята смогут жить буквально в шаговой доступности от учебного заведения.

В ходе осмотра здания глава региона обратил внимание на недостаточно качественную работу системы вентиляции в учебном заведении и дал поручение своим подчинённым оперативно решить этот вопрос.

«Подготовьте на моё имя служебную записку, я выделю дополнительные денежные средства на замену системы вентиляции», — отметил, обращаясь к Елене Талкиной, Алексей Островский.

Кроме того, губернатор оценил классные комнаты лицея, укомплектованные современным и многофункциональным мультимедийным оборудованием. И выразил признательность директору Ольге Ивановой за заботливое отношение к учебному заведению.

«Лично убедился, что выделенные средства истрачены с максимальной пользой для лицея. Глаз радуется всему, что видишь здесь! Спасибо большое всему высокопрофессиональному и отзывчивому коллективу лицея. Я очень рад за ребят, которые здесь учатся. Условия мы с вами создали здесь просто отличные! , — поделился впечатлениями от посещения лицея Алексей Островский. — Осталось ещё решить несколько вопросов, в том числе, по благоустройству окружающей территории».

В одну смену

В федеральный проект по модернизации школьных систем образования также вошла и средняя общеобразовательная школа №1 города Сафоново. И начало учебного года она встретила в обновлённом виде. В рамках программы в одном из двух зданий учреждения был выполнен капитальный ремонт. А благодаря участию в региональном проекте «Современная школа» нацпроекта «Образование» на базе школы открылся центр «Точка Роста», что создаст дополнительные возможности для образования сафоновских ребят.

В День знаний школу №1 города Сафоново посетил губернатор Алексей Островский, который принял участие в торжественной праздничной линейке.

Глава региона поздравил учителей, школьников и их родителей с началом нового учебного года.

«Я хочу, дорогие ребята и уважаемые родители, чтобы вам этот день запомнился. Очень хочу, чтобы дети были счастливыми и всегда с особым трепетом, счастьем, радостью вспоминали свои детские годы как, я уверен, вспоминает их большинство из здесь присутствующих, и я не исключение, — подчеркнул губернатор. — Рад, что при участии администрации Смоленской области и администрации Сафоновского района, коллектива школы, нам удалось вложить сюда значительные средства, отремонтировать ваше общеобразовательное учебное учреждение».

Отметим, что школа функционирует с 1958 года. С 1 сентября в ней обучается 477 человек. Штатная численность педагогического состава — 30 преподавателей.

На капитальный ремонт, модернизацию школы и приобретение оборудования было направлено порядка 34 млн рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов. В здании были отремонтированы фундамент, цоколь и фасад, кровля, окна, двери и лестницы, учебные аудитории и зоны отдыха, выполнены электротехнические, сантехнические и внутренние работы, установлены видеонаблюдение и пожарная сигнализация. В школе отремонтированы кабинеты математики, информатики, технологии, ОБЖ и группа продлённого дня, появилась новая мебель.

Важно, что благодаря вниманию властей и обновлению помещений учреждение теперь будет работать в одну смену.

Кстати

По оценке рейтингового агентства РАЭКС-Аналитика в 2022 году лицей имени Кирилла и Мефодия по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, вошёл в Топ-300 лучших школ страны и в Топ-20 школ ЦФО (без учёта Москвы). Третий год лицей занимает первую строчку в рейтинге лучших школ Смоленской области по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России.