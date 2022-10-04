Просто одинокая женщина, которая пытается справиться сама

Фото: фонд «Дети наши».

Ангелина – подопечная фонда «Дети наши» - одна растит 14-летнего сына, Диму. После того, как разговоры и уговоры не помогли, Ангелина через суд доказала отцовство и подала на алименты, что окончательно расстроило ее отношения с бывшим мужем, оставившим семью вскоре после рождения ребенка. Какое-то время он еще появлялся в поле зрения, даже как будто помогать старался, а потом «совсем пропал».

«Мы с Димкой вдвоем живем, - делится Ангелина, - Я же не слепая, вижу, что дом в ужасном состоянии, латали-латали, как могли, но тут уж совсем боязно ребенка одного оставлять стало. А вдруг погорит, а вдруг замыкание? Но соседи рассказали про фонд. И я решила: хуже не будет!»

Еще с мужем на материнский капитал Ангелина купила дом, большой, но абсолютно непригодный для жизни. По словам женщины, тогда еще была жива ее мать, а старшие сыновья жили с ней, и она надеялась объединить всю семью в большом доме, где у каждого будет свой уголок.

Не вышло. Вскоре после покупки нового дома, в старом произошло короткое замыкание, случился пожар.

«Это было страшно! - рассказывает Ангелина, - ну мы и решили, что, пока новый дом отремонтируем, жить-то где-то надо. Вложились в ремонт старого, уж как смогли. Заменили окна, где смогли, ободрали уголь со стен и пола, а где-то клеили обои прямо по углю. И кое-как зажили. Потом старшие разъехались, у них свои семьи уже. А мы так и остались в старом доме. Каждый раз, приходя, чувствую запах гари. Хотя столько лет прошло!»

Этой весной Ангелина из-за травмы ушла с фабрики, где проработала много лет. Но женщина, во многом по незнанию, во многом из страха (все же столько лет с коллективом, не поймут), не стала подавать иск – просто ушла.

Тогда-то и началось самое сложное. Физические нагрузки Ангелине теперь противопоказаны, не на всякую работу получится устроиться, а в деревне - все больше физический труд нужен. Искала подработки, хоть и не очень успешно, а потом, когда совсем отчаялась, позвонила на горячую линию фонда.

К семье вскоре выехали социальный педагог и психолог: узнать подробнее, в чем нужна помощь, продиагностировать ситуацию, убедиться, что ребенку не угрожает опасность.

«Ангелина - хорошая мама и трудолюбивая хозяйка. - говорит Ирина, социальный педагог фонда «Дети наши», - Просто одинокая женщина, которая пытается справиться сама. Несмотря на травму, у нее есть огород, за которым она следит, делает заготовки на зиму. После первичного выезда мы поняли, что, если не помочь сейчас, потом уже будет только хуже, возможен риск изъятия. И, конечно же, начали с продуктовой помощи. Когда ночуешь на улице и дом почти загорается - не до психологической работы».

Но Ангелина не из тех, кто «садится на шею», она не прекращала попыток найти работу, и ей это удалось! Вскоре она устроилась посудомойкой в столовую на неполный день.

Но помощь с ремонтом все равно была семье необходима, ведь даже со стабильной, но минимальной зарплатой накопить больше ста тысяч рублей Ангелине было не под силу.

«Не то, что бы я транжирила, - рассуждает Ангелина, - но ребенка нужно одеть, обуть, в школу собрать. А подростки растут не по дням, а по часам, я вам скажу. Продуктов, опять же купить. По мелочи постоянно что-то в доме обновлять приходилось, он ведь старый, в таком состоянии ужасном. И понимаю, что нужно заняться, и печью, и проводкой, и крышей, но где же столько взять? По всей деревне столько не соберу».

Фото: фонд «Дети наши».

Дом был в пугающем состоянии: крыша текла, проводка искрила, а печь дымила, и «грела улицу». Ангелина топила минимум по два раза в день, дрова уходили с невероятной скоростью, как и деньги на них.

Поэтому фонд помог с ремонтом печи и проводки.

«Крыша все еще течет, - рассказывает Ирина, - но теперь хотя бы можно не бояться ни холодов, ни еще одного замыкания и пожара - проводка хорошо изолирована».

Очень важной для женщины оказалась моральная поддержка – просто сесть и обсудить свои планы, трезво взглянуть на возможности - многого стоит для человека, который привык выживать самостоятельно, работать, «крутиться» день за днем.

Оказалось, Ангелина мечтает завести кур. Она хочет продать дом, купленный за материнский капитал, доделать ремонт, построить курятник, и продавать яйца. Хозяйство, уверена женщина, поможет ей и ее семье ни от кого и ни от чего не зависеть.

«Когда Ангелина рассказывает о том, каким видит свое хозяйство, у нее глаза буквально светятся! - рассказывает Ирина, - Но сейчас она столкнулась с новыми сложностями, на этот раз юридического характера. И мы, конечно же, предложили ей помощь юриста фонда. Работа идет, но на быстрое решение вопроса мы пока не рассчитываем».

Самостоятельно справиться с юридическими вопросами Ангелине вряд ли под силу: у многих наших подопечных, несмотря на уровень жизни, бытовых умений и навыков, есть страх перед бюрократической системой. Приходя в МФЦ или администрацию, они теряются, путаются, боятся задать вопрос. Поэтому юрист фонда «Дети наши» сопровождает Ангелину, помогает получить нужные документы и справки.

Мы уверены, что у этой семьи вскоре все наладится и помощь фонда уже не будет им нужна!

Сейчас на попечении фонда «Дети наши» 110 семей, в которых воспитываются 269 детей.

Далеко не все из них готовы к наступлению холодов.

Холодный дом, дымящая печь, неисправная проводка – все это может послужить причиной изъятия ребенка в детский дом.

Поэтому каждую осень фонду «Дети наши» необходима помощь в подготовке подопечных семей к зиме: печи, дрова, стройматериалы для утепления домов, продуктовые наборы, бензин для автомобилей социальных педагогов и многое другое.

Поддержите акцию «Тёплая зима» и внесите свой вклад в комплексную помощь семьям с детьми!