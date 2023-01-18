Для полевых условий

Фото: Администрация Смоленской области.

Такое направление успешно освоил Сафоновский завод «Гидрометприбор» — предприятие входит в состав холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех.

На прошлой неделе завод посетил и ознакомился с производством губернатор Алексей Островский.

Напомним, что предприятие специализируется на выпуске гидрометеорологического оборудования и приборов

контроля для мониторинга окружающей среды. В настоящее время здесь трудятся порядка 250 человек. Продукция завода крайне востребована в химической промышленности, чёрной и цветной металлургии, машиностроении, энергетике, отраслях морской и речной промышленности, предприятиях народного хозяйства. Ещё одно направление его деятельности — профильная спецпродукция военного назначения, которая поставляется для нужд Министерства обороны, МВД и МЧС.

Сегодня на «Гидрометприборе» налажен выпуск различных модификаций современной полевой кухни — каждая из них рассчитана на обеспечение питанием 150 человек.

Алексей Островский в ходе экскурсии по заводу обсудил с его генеральным директором Олегом Мерзловым различные вопросы, требующие содействия со стороны администрации области. Один из них касался необходимости технического переоснащения имеющегося парка оборудования с привлечением целевых займов, предоставляемых федеральным Фондом развития промышленности.

Губернатор пообещал оказать в этом помощь.

«Предприятие важнейшее для нас, поэтому обязательно окажем в этом всестороннюю поддержку. Соответствующие поручения профильным подчинённым включиться в данный процесс я уже дал», — рассказал по итогам визита в Сафоново глава региона.