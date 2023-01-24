Смоленская АЭС: с открытым сердцем

АЭС открыта для общественности и СМИ.

Актуально для всех

Диалог с населением важен для дальнейшего развития отрасли в целом, необходим он и смоленским атомщикам, которые ведут подготовку к сооружению новых энергоблоков с реакторами ВВЭР-ТОИ.

– Люди должны из первых уст узнавать и о том, как производится экологически чистая электроэнергия, и о том, что мы работаем на благо страны, заботимся о территории своего присутствия, – отмечает заместитель директора Анатолий Терлецкий. – Экскурсии, технические туры для представителей органов власти, здравоохранения и образования, журналистов, презентации экологических отчетов, общественные обсуждения, лекции, конференции, встречи, конкурсы – актуальная информация доносится в доступной форме для разных целевых групп.

Экологически чисто

Только в 2022 году на энергоблоках с экскурсиями и техническими турами побывали порядка 1000 человек. Среди них – депутат Госдумы РФ Сергей Леонов, который считает мирный атом одним из самых перспективных и экологически чистых видов генерации энергии. Согласна с ним Наталья Кибисова – руководитель Информационного центра по атомной энергии города Смоленска, более 10 лет сотрудничающего с нашей АЭС и ведущего диалог с жителями о надежности и безопасности главного энергетического предприятия области, внедрении инновационных технологий.

Так, в октябре ИЦАЭ инициировал визит на Смоленскую станцию команды «139» как бонус за победу в интеллектуальном турнире Росатома «BrainShaker». Экскурсия всех впечатлила.

– Масштаб производства завораживает, – в один голос заявила команда. – На сложном, высокотехнологичном предприятии слаженно и четко, как единый механизм, работают тысячи сотрудников. Это вызывает восхищение и даже в какой-то степени трепет. Было очень интересно увидеть невероятных размеров машинный зал, крышку реактора или, как здесь говорят, пятак, убедиться в абсолютной безопасности производства.

Рады были увидеть атомные объекты и спортсмены II Международного чемпионата X-Waters Nuclear, съехавшиеся в Десногорск из пяти стран мира. Осенью в нашем атомном море завершили плавательный сезон люди разных профессий, влюбленные в открытую воду. К примеру, Мария Молчанова из Санкт-Петербурга по образованию инженер-конструктор ядерных реакторов и установок. Узнав, что чемпионат пройдет вблизи АЭС, решила непременно участвовать и посетить станцию.

– На АЭС все настолько чисто и безопасно, что плавать в водоеме-охладителе совершенно нестрашно, – подчеркнула она.

Связь поколений

Свыше 100 ветеранов-атомщиков, находящихся на заслуженном отдыхе, и только устроившихся молодых специалистов совершили технический тур по Смоленской станции. Одни с удовольствием воспользовались шансом вернуться на свои рабочие места в качестве почетных гостей и пообщаться с коллегами, для других это важная часть профессиональной подготовки и программы адаптации. Старшее поколение выразило уверенность, что новая смена достойно несет трудовую вахту.

– За семь лет, что я не работаю в цехе ТАИ, все кардинально изменилось, особенно в посещениях «Скалы», – говорит Николай Гречин, ветеран Смоленской АЭС. – Кругом идеальная чистота, плакаты мотивационные с полезной информацией. Будем надеяться, что станция и дальше продолжит развиваться, повышать свою надежность, а следующую экскурсию мы с удовольствием совершим на САЭС-2.

Сергей Леонов, депутат Государственной Думы РФ

– Смоленская АЭС – настоящий флагман энергетики. Здесь все в надежных руках истинных профессионалов, за энергетическую безопасность региона нам переживать не следует! Знаем, какой вклад вносит атомная станция и в общественную жизнь Десногорска. Под ее началом организуются различные мероприятия в городе, поддерживаются спорт и молодежные инициативы.

Наталья Кибисова, руководитель Информационного центра по атомной энергии города Смоленска

– На наших научно-популярных мероприятиях школьники, студенты, заинтересованные горожане узнают об атомной отрасли, её значении для области и страны в целом. С каждым таким занятием видим, как всё больше молодых людей начинают разбираться в вопросах атомной энергетики, чувствуем их интерес и увлечённость. Подростки с энтузиазмом воспринимают возможность побывать на Смоленской АЭС, увидеть людей, ежедневная работа которых – держать под контролем ядерную реакцию. И многие потом всерьёз задумываются о будущей карьере в атомной отрасли.

Лариса Галкина, лаборант-микробиолог цеха обеспечивающих систем

– Считаю, что каждый работник должен своими глазами увидеть, как происходят процессы выработки электроэнергии, чтобы понимать свой вклад в общее дело. Горжусь, что стала частью большой госкорпорации «Росатом». Очень приятно работать на Смоленской АЭС, где заботятся о безопасном труде и благополучии сотрудников, у молодежи есть большие перспективы для роста.

Екатерина Сушко, участница II Международного чемпионата X-Waters Nuclear

– Я выросла в Санкт-Петербурге, недалеко от которого находится Ленинградская станция, знаю не понаслышке, что такое АЭС. Экологическая чистота – топ-приоритет атомщиков, сомнений в этом у меня нет.

Иван Андреев, smm-специалист, слесарь Смоленского авиационного завода

– 2022 год получился интересным на разные события, но среди них особо хочу выделить экскурсию на Смоленскую АЭС – суперзакрытый и суперохраняемый объект.

На атомной станции я увидел увлечённых и ценящих свою работу людей. Людей, которые с горящими глазами и любовью рассказывают о своем деле, очень рады гостям и оказывают самый тёплый приём, не оставляют без ответа ни один вопрос, что дополнительно говорит об их профессионализме.

Экскурсия длилась несколько часов, а впечатлений и эмоций через край, они и сейчас заставляют улыбнуться. Спасибо всему коллективу за самый лучший подарок в моей жизни!

Арина Глебова

Фото Виктор Давыдов