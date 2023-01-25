Смоленская АЭС выделила средства на поддержку атомграда

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

Эти средства были направлены на решение актуальных вопросов атомграда, касающихся благоустройства, поддержки образования, культуры, спорта и здравоохранения.

«Смоленская АЭС как предприятие структуры концерна «Росэнергоатом» и Росатома, помимо выполнения государственной задачи по выработке электроэнергии, формирует социальный микроклимат города-спутника, - отметил директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. - Ежегодно Смоленская АЭС направляет финансовые, кадровые ресурсы на улучшение городской инфраструктуры, качества медицинских услуг и повышение комфорта организаций, воспитывающих наших с вами детей. Не остаются без внимания со стороны руководства атомной станции и приоритетные программы по развитию инфраструктуры в городе, которые становятся гордостью не только Десногорска, но и всего региона».

Для решения вопросов, касающихся безопасности, комфорта развития и воспитания детей по благотворительной программе от атомной станции поступили 11,2 млн рублей на ремонт трех кабинетов в школе №2 для создания Центра «Точка роста», ремонт освещения в «Мишутке», замену окон в образовательных учреждениях, приобретение слесарно-сварочного и электронного оборудования для мастерских энергетического колледжа. Музыкальную школу Смоленская АЭС с 40-летним юбилеем поздравила сертификатом на 1 млн рублей на осуществление учебного процесса, а Центру «Солнышко» подарила 7-местный автомобиль.

В 2022 году продолжилась работа и по расширению коллекции раритетов, украшающих музей под открытым небом «Курган Славы». Композиция пополнилась макетом истребителя И-16, советским трактором С-65 («Сталинец»), гранитной стелой в честь пограничников. Обеспечена поставка газа для Вечного огня, организованы охрана объектов и освещение. На эти цели Смоленская АЭС направила 11,4 млн рублей. В 2023 году гармонию мемориального комплекса дополнит часовня святого Георгия Победоносца, ее строительство финансирует «Росэнергоатом».

14 млн рублей было выделено на продолжение реализации проекта АтомПарка - «АтомПарк-2», созданного по инициативе жителей Десногорска и при их активном участии в его разработке.

«В стратегии социально-экономического развития Десногорска до 2030 года, которую утвердил Горсовет, мы обозначили, что хотим видеть наш город безопасным и комфортным для труда и отдыха, а комплексное благоустройство АтомПарка, как и реализация других значимых проектов на побережье превращает его в главное общественное пространство с современной инфраструктурой и интересный туристический маршрут», – отметил Анатолий Терлецкий, председатель Десногорского городского совета, заместитель директора Смоленской АЭС.

Отдельное внимание уделяется ремонту дорожного полотна. Так, около полутора миллионов рублей были выделены для ремонта автодороги СНТ «Десна». Владельцы участков, инициировали обращение к руководству с просьбой помочь решить проблему, не первый день приносившую дискомфорт. Администрацией Смоленской АЭС было принято решение софинансировать ремонт дороги, в долях, пропорциональным собранным владельцами средств.

За счет средств, выделенных в рамках подписанного двухстороннего соглашения о сотрудничестве между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и Смоленской областью в Десногорске был начат капитальный ремонт автодороги Н-3. Завершающий этап намечен на 2023 год: будет выполнено освещение, разметка, ремонт съездов и устройство парковки в районе рынка.

Дополнительно на средства Смоленской АЭС отремонтирован самый проблемный участок дороги вблизи границ 1-го поля Кукуевки и приобретена установка для ямочного ремонта дорог.

Не осталась без внимания сфера здравоохранения. Так, 69,5 млн рублей получила МСЧ-135 на реализацию программы ФМБА России и Росатома «Повышение качества и доступности медицинской помощи». Эти средства атомной отрасли пошли на создание центра промышленной медицины – прохождения медосмотров по принципу «одного окна». Он занимает весь первый этаж детского отделения стационара. Кроме того, на средства «Росэнергоатома» для медперсонала приобретены три двухкомнатные квартиры в новом доме.