Смоленская АЭС направила свыше 100 млн рублей на решение актуальных вопросов в Десногорске

Фото: Смоленская АЭС.

Об этом сообщил директор атомной станции, председатель Совета руководителей предприятий города Павел Лубенский на совещании общественной организации.

Директор САЭС П.А. Лубенский. Фото: Смоленская АЭС.

Мы патриоты

Общественная организация объединяет 25 предприятий. Они шефствуют над детскими садами и школами, поддерживают спорт, заботятся об экологической чистоте и порядке в городе, памятниках героям Великой Отечественной войны.

Особой точкой притяжения, местом силы председатель Совета называет Курган Славы. Там с 2019 года на средства атомной отрасли создается музей Великой Отечественной войны под открытым небом, уже установлены порядка 30 артефактов. Курирует все работы депутат Смоленской областной Думы Михаил Лосенко. Компании «Атомтранс», МУП «ККП», «Смоленсктеплокор», «Стройэлит», «Стройтехиндустрия» внесли значимый вклад в благоустройство территории.

В 2022 году коллекция раритетов пополнилась макетом истребителя И-16, советским трактором С-65 («Сталинец»), гранитной стелой в честь пограничников. Обеспечена поставка газа для Вечного огня, организованы охрана объектов и освещение. На эти цели Смоленская АЭС направила 11,4 млн рублей. В 2023 году гармонию мемориального комплекса дополнит часовня святого Георгия Победоносца, ее строительство финансирует «Росэнергоатом».

Забота о детях

Как и прежде, в приоритете все вопросы, касающиеся безопасности, комфорта развития и воспитания детей. По благотворительной программе от атомной станции поступили 11,2 млн рублей на ремонт трех кабинетов в школе №2 для создания Центра «Точка роста», ремонт освещения в «Мишутке», замену окон в образовательных учреждениях, приобретение слесарно-сварочного и электронного оборудования для мастерских энергетического колледжа. Музыкальную школу Смоленская АЭС с 40-летним юбилеем поздравила сертификатом на 1 млн рублей на осуществление учебного процесса, а Центру «Солнышка» подарила 7-местный автомобиль, осуществив давнюю мечту сотрудников и ребят.

– Автотранспорт был крайне необходим учреждению, поскольку дети ежегодно участвуют в областных и всероссийских конкурсах художественного мастерства, бывают на выездных мероприятиях в таких же центрах в других муниципальных образованиях области, – отметила директор «Солнышка» Людмила Шаповалова. – Огромное спасибо Смоленской АЭС за заботу о подрастающем поколении.

Энергия – спорту

Еще одно значимое событие 2022 года – освещение лыжной трассы в Генино – популярного места активного отдыха десногорцев. Там тренируются любители лыж, бега, скандинавской ходьбы, велосипедисты. Теперь это удобно делать и по вечерам, как просили спортсмены.

– Это просто здорово! Фонари так хорошо освещают, а без них было очень тяжело кататься вечером, приходилось надевать налобные фонари, что доставляло большие неудобства, – поделился впечатлениями юный лыжник Алексей Мишкин. – Будем использовать каждую возможность для тренировок, чтобы успешно выступать на соревнованиях и защищать честь города.

По словам главы Десногорска, инициативы, касающиеся семьи, детей, здоровья, спорта, образования, будут и впредь поддерживаться. Эти стратегические социальные приоритеты в России остаются неизменными. Александр Новиков добавил, что на повестке дня и волнующая горожан тема ремонта дорог.

Дороги, дороги…

99,8 млн рублей получил муниципалитет в 2021-2022 годах благодаря соглашению между госкорпорацией «Росатом» и администрацией Смоленской области на масштабную реконструкцию дороги от перекрестка РСЦ до яхт-клуба. К сожалению, подвел не очень добросовестный подрядчик, и пришлось заново проводить тендер по определению другой организации. Несмотря на это, удалось осуществить основную часть планов. Завершающий этап намечен на 2023 год: будет выполнено освещение, разметка, ремонт съездов и устройство парковки в районе рынка.

– Специальная установка для ямочного ремонта дорог и эмульсионно-щебеночная смесь, закупленные на целевые средства атомной станции, позволили Службе благоустройства приступить к решению дорожных проблем собственными силами, чтобы ликвидировать выбоины в асфальте и избавить жителей от риска травмирования, – подчеркнул Александр Новиков.

Смоленская АЭС пришла на помощь и садоводческим товариществам «Десна» и «Строитель», которые решили вложить собственные средства в ремонт изношенной, аварийной дороги в Кукуевке. Но собранной суммы не хватило (дело это слишком дорогостоящее), тогда атомная станция профинансировала 50 на 50 с собственниками ремонт полотна. Здесь по договору с дачниками работал подрядчик, вырезая картами самые поврежденные места и заполняя их асфальтобетонной смесью, Служба благоустройства использовала тот же, что и в городе, струйно-инъекционный метод для более мелких дефектов.

Дополнительно на средства Смоленской АЭС отремонтирован самый проблемный участок дороги вблизи границ 1-го поля, а из дорожного фонда региона оплачено обновление участка от поворота на санаторий-профилакторий до развязки Кукуевка – Савеево. Кроме того, администрация Десногорска нашла возможность сделать ремонт объездной дороги в шестом микрорайоне и отсыпать гравием дорогу в седьмом.

Охрана здоровья

69,5 млн рублей получила МСЧ-135 на реализацию программы ФМБА России и Росатома «Повышение качества и доступности медицинской помощи». Эти средства атомной отрасли пошли на создание центра промышленной медицины – прохождения медосмотров по принципу «одного окна». Он занимает весь первый этаж детского отделения стационара. Сделан капитальный ремонт, закуплено и установлено современное оборудование. Организованы лаборатория психофизиологического обследования, процедурный кабинет для забора анализов крови и кабинеты рентгенологической и функциональной диагностики.

– Наша задача – сократить время прохождения медосмотра до одного дня, – рассказал начальник МСЧ-135 Алексей Азаренков. – Это позволит разгрузить взрослую поликлинику, исключить пересечение потоков и проводить в поликлинике прием людей по заболеванию, в профцентре – медосмотры. Так будет удобнее и врачам, и пациентам.

Кроме того, на средства «Росэнергоатома» для медперсонала приобретены три двухкомнатные квартиры в новом доме.

По линии Федерального медико-биологического агентства также идет большая работа: выполнен капитальный ремонт инфекционного отделения, продолжается ремонт детской и взрослой поликлиник.

Мы вместе

Важно, что горожане и наши учреждения чувствуют заботу предприятий, их участливое отношение к своим проблемам. Например, персонал филиала «Атомтехэнерго» в 2022 году в подшефном детском саду «Дюймовочка» смонтировал освещение, отремонтировал кухонное оборудование и входные двери, заменил в санузле трубопровод. На въезде в город, на торце дома №13 четвертого микрорайона появилась проекция герба Десногорска благодаря гранту «Атомэнергостройэкспорта».

САЭС-Сервис, Атомтранс и Служба благоустройства продолжили ухаживать за парковой зоной рядом с РОиДЦ: вырубили сухостой, представлявший опасность для людей, а вместо него высадили молодые сосны, ели, дубы и клены.

Активно участвуют предприятия и в конкурсах на реализацию значимых для Десногорска проектов и, выходя победителями, качественно и своевременно выполняют порученный объем работ. Компания «ЭЛС» устанавливала на лыжной трассе в Генино железобетонные опоры, монтировала светодиодные светильники, проводила электросеть, чтобы там стало светло. Строительная компания ремонтировала инфекционное отделение МСЧ-135, ЭЦМ-Смоленск – кабинеты для «Точки роста», а вместе с филиалом АЭР устанавливал и настраивал новое оборудование в мастерских ДЭК.

PS. За наиболее активное, плодотворное сотрудничество, реализацию социально значимых городских проектов, направленных на развитие муниципального образования, предприятиям Совета руководителей Глава Десногорска вручил благодарственные письма.

Павел Лубенский, председатель Совета руководителей предприятий

– Время показало, что решение о создании в 2007 году Совета руководителей предприятий было правильным. Взяв на себя взаимные обязательства за социальное и инфраструктурное развитие Десногорска, общественная организация в союзе с администрацией и депутатским корпусом по мере возможностей участвует в жизни города, никогда не остается в стороне от возникающих проблем. За полтора десятилетия сформировалась собственная стратегия, выполнено немало созидательных дел. Мы вместе продолжим реализовывать адресные проекты на благо людей, инвестировать в будущее.