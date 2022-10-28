Смоляне обратились к Игорю Ляхову по вопросам в сфере ЖКХ

Фото: smolensk.er.ru.

26 октября 2022 года председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов провел прием граждан в Смоленске.

Основные вопросы, заданные жителями областного центра, традиционно связаны с проблемами в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Фото: smolensk.er.ru.

Жильцы многоэтажного дома по улице Кутузова, 30 вынуждены дышать нечистотами уже на протяжении длительного времени, поскольку у них затоплен подвал. Собственники обращались в Администрацию и управляющую компанию «Жилищник», после чего получили ложную информацию, якобы работы проведены.

«Сейчас же отправим туда депутата горсовета, представителей «Жилищника». Немедленно пусть займутся откачкой воды из подвала. Зачем обманывать людей, написали, что все откачено. Вот это самое неприятное, когда должностные лица говорят, что все выполнено, а на самом деле это не так», - ответил Игорь Ляхов, подчеркнув, что в ближайшее время вопрос будет решен.

Фото: smolensk.er.ru.

Зоя Егоровна пожаловалась на отсутствие уличного освещения по улице Рыленкова, 46 - 52. Света нет уже второй год, хотя фонарные столбы стоят. «Мы на отшибе находимся, проходим через гаражи – просто страшно ходить, а ведь со школы ходят дети. Второй год звоню в мэрию – ответа нет», - рассказала жительница.

Игорь Ляхов сообщил, что направит помощника, чтобы совместно с представителями Управления Промышленного района детально разобраться в проблеме.

С благодарностью к председателю облдумы пришла Наталья Филипповна. Она около года билась за обустройство тротуара возле нового дома по улице Колхозный переулок, 15 Г. В Администрации предлагали поставить тротуар в план только на 2025 год. Однако после обращения к Игорю Ляхову работы по обустройству тротуара начались уже сейчас.

«Ради наших детей я стучалась во все двери, ходила ко всем замам. Без тротуара это была просто очень опасная дорога, там поворот – видимость - никакая. Окончательно все решил Игорь Васильевич», - отметила смолянка.

Победители регионального этапа конкурса «Единой России» «Лучший дом. Лучший двор – 2022» рассказали Игорю Ляхову о проблемах дворов. Напомним, что итоги конкурса подвели в конце сентября. Финалистами в разных номинациях стали 15 многоквартирных домов. Тогда же договорились еще раз встретиться, чтобы обсудить текущие вопросы. Несмотря на отличные конкурсные практики, имеются и нерешенные проблемы.

Дом по улице Рыленкова, 21 благодаря стараниям собственников и старшей по дому Аллы Леонидовны стал лидером в номинации «Лучшая практика проведения капитального ремонта». Теперь жители пришли с просьбой в ремонте дороги, спиле аварийных деревьев и установке дополнительных элементов на детской площадке.

Дом по улице Гагарина, 26 - лидер в номинации «Лучшая практика работы ТСЖ/ЖСК». Сейчас старшего по дому беспокоит разбирательство с ПАО «Квадрой».

Как рассказал Олег Викторович, в 2018 году по проекту «Городская среда» двор был отремонтирован: «Все сделали прекрасно, была красота». Затем в 2020 и 2021 году теплоснабжающая организация проводила замену сетей и оставила после себя разбитый асфальт, повредила пешеходную дорожку и столб электропередач. Жильцы добиваются от компании устранить беспорядок. Игорь Ляхов заверил, что эта тема «будет отработана».

Фото: smolensk.er.ru.

Клавдия Михайловна обратилась к спикеру регионального парламента с предложением благоустроить пешеходную зону по улице Докучаева. В рамках проекта «Историческая память» там появилась Литературная аллея – устанавливают бюсты писателям и поэтам-землякам. Смолянка уверена, что будет не лишним в этом месте заменить брусчатку, установить лавочки и освещение.

Председатель облдумы согласился с жительницей города, пообещав подготовить письмо на имя Главы Смоленска с просьбой рассмотреть возможность включения аллеи в проект «Городская среда».

Подводя итоги приема, Игорь Ляхов отметил, что без ответа не останется ни один человек, обратившийся за помощью. Кроме того, в отработке вопросов примут участие профильные ведомства и организации.