Быть или не быть наставником для подростка-сироты? Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наставничество – одно из направлений работы фонда «Дети наши» и признанная во всем мире наиболее эффективной практикой помощи в адаптации детей-сирот к самостоятельной жизни.

Получить волонтера-наставника – важно и полезно для ребенка, оказавшегося в детском доме.

Но, в чем плюсы в этой деятельности для самого волонтера?

1. Развитие коммуникативных и социальных навыков

В фонде «Дети наши», да и в других фондах по всей России, у которых есть программы наставничества, волонтеры проходят регулярное обучение, направленное на развитие навыков взаимодействия с детьми и взрослыми.

По наблюдениям наших волонтеров, эти навыки значительно упрощают жизнь практически во всех сферах. Например, улучшаются детско-родительские отношения (с собственными детьми), отношения в коллективе на работе, в принципе коммуникации становятся проще и приятнее.

2. Психологическое сопровождение

Каждый волонтер-наставник фонда обязательно получает поддержку психолога проекта. Это не личная терапия, это супервизия, когда в поле зрения психолога в первую очередь всегда остается ребенок. Но для того, чтобы оставаться в ресурсе, часто необходимо разобрать и личные вопросы, сложности, тревоги.

Волонтеры-наставники учатся самонаблюдению и саморефлексии, становятся более гибкими, вырабатывают и увеличивают разнообразие реакций, учатся не терпеть, а экологично выражать или контейнировать эмоции, ставить себя на место другого человека и многому другому.

Все это необходимо для экологичного общения с подопечным и остается с наставником на всю жизнь.

3. Комьюнити

Наставничество – это индивидуальная форма волонтерской деятельности. Но, кроме того, это еще и образ жизни и среда единомышленников. Помимо индивидуального сопровождения, фонд проводит для волонтеров-наставников групповые встречи, направленные как на улучшение отношений в паре наставник-подопечный, так и на развитие горизонтальных связей, то есть общение.

Наставниками становятся самые разные люди: топ-менеджеры и домохозяйки, экстремалы и домоседы. Интересы, взгляды и образ жизни настолько разнятся, что большинство этих людей скорее всего, никогда не встретились бы в обычной жизни. Сейчас же они общаются, дружат.

И это очень важно, ведь к 30-40 годам (средний возраст наших наставников) у большинства людей сильно сокращается круг общения, а с ним снижается и репертуар моделей поведения и реакций. Новый опыт и новые механизмы адаптации положительно сказываются на психологическом здоровье и повышают стрессоустойчивость.

4. Легализация дурачеств

У взрослого человека есть работа, обязанности, срочные и неотложные дела. Но очень часто нет возможности уделить время самому себе, тем более заняться чем-то необычным, неординарным или неожиданным. Наставник и подопечный находят общие темы и интересы и часто осуществляют общие мечты.

Взрослому человеку сложно разрешить себе подурачиться, полдня занимаясь рисованием, катаясь на коньках или просто без дела гуляя по парку.

Например, одна наша наставница 40+ была в восторге от возможности попрыгать в резиночку.

5. Soft skills

Наставничество всегда сопряжено с выработкой новых навыков, таких как:

тайм-менеджмент (быть наставником – довольно времязатратное занятие, некоторые детские дома находятся за пределами города, так что добираться приходится довольно долго. Все организационные моменты, связанные с планированием времени и пространства, полностью лежат на наставнике, особенно на первом этапе общения, и т.д.)

Удержание психологических границ – этот навык тренируется без перерыва. Ведь подопечные, во-первых, подростки, которым в принципе свойственно проверять устойчивость границ своего окружения, во-вторых, ребята с особенным жизненным опытом, который накладывает свой отпечаток и на умение взаимодействовать, строить отношения.

Умение говорить «нет» - важное в повседневной жизни, тут оно становится незаменимым. Потому что построить отношения на равных вы не сможете, если будете бояться отказать «бедному сироте».

Это только несколько примеров. Психологи проекта постоянно поддерживают волонтеров, проводят мастер-классы, полезные как для наставников, так и для подопечных.

6. Повышение стрессоустойчивости

Целенаправленное изменение мира вокруг себя к лучшему – это отличная профилактика тревоги и стресса.

Кроме того, у нас часто проходят мероприятия и семинары, связанные именно с темой профилактики тревожных состояний.

Да и сообщество наставников дает опору, ведь в любой ситуации человек не останется один. И, если в его привычном окружении он не смог бы найти необходимую помощь (например, потому что среди знакомых на расстоянии пяти рукопожатий нет специалистов в данной области), то, расширив круг знакомств, он может рассчитывать на гораздо больший спектр помощи.

Наставничество – полезно для обеих сторон процесса. Но не стоит забывать, что есть и риски:

• Выгорание

Выгорание может случиться в любой деятельности, но особенно в той, где человек включается эмоционально. Если волонтер не пренебрегает общением с психологом проекта, риск сводится к минимуму, но все же отметать его полностью нельзя.

• Ожидание сиюминутных изменений

В первую очередь наставник нужен для того, чтобы ребенок-воспитанник детского дома смог вырасти благополучным взрослым. Согласитесь, вряд ли возможны какие-то результаты, которые продемонстрируют вам, что вы справились с задачей, уже через пару месяцев/полгода и даже год общения. Результат будет очень сильно отложен по времени и к этому нужно быть готовым, иначе вас постигнет разочарование.

Бывает, что результаты становятся видны почти сразу. Но чаще всего, заметны они только специалисту. Например, улучшился сон, снизилась фоновая тревога. Совершенно необязательно, что все это тут же отразится на оценках и повышении мотивации, на умении ставить цели и строить планы.

• Отсутствие контакта

На то, чтобы контакт состоялся и у наставника с подопечным сложились крепкие отношения, нужен примерно год. Редко, но бывает, что этого не происходит. Несмотря на то, что пара подбирается с учетом всех психологических особенностей сторон и потребностей ребенка, всегда есть место непредвиденным обстоятельствам.

• «Слишком сложный ребенок»

На тренингах мы рассказываем кандидатам в наставники об особенностях детей-сирот, тем не менее, большинство ребят действительно ведут себя как обычные подростки.

Но бывают исключения. Самое частое из них – отвержение: ребенок отменяет встречи, не отвечает на сообщения – выдает ту модель поведения, которую почерпнул из собственного жизненного опыта. Самому ребенку кажется, что как только появится человек, который будет для него надежным и принимающим другом, все наладится. На самом деле, преодолеть неосознанную тягу повторять известную модель, очень сложно. На это требуется время и очень много терпения наставника.

К этому бывают готовы далеко не все.

• Ребенок-манипулятор

Нужно понимать, что манипуляция – это основной стиль взаимодействия, который у человека присутствует от рождения (я плачу, мне дают бутылочку). Взрослея, ребенок учится общению и выражению своих желаний и эмоций, а манипуляции отходят на второй план. Но, если ребенок не получает достаточно моделей здоровой коммуникации, манипуляция так и остается единственным возможным способом взаимодействия.

Если волонтер вовремя не научится распознавать манипуляции и справляться с ними, существует большой риск стать аниматором или спонсором, а не наставником.

• Ребенок не обязан отвечать ожиданиям

Подопечный – полноправный участник отношений, у него свой характер, мнение, мотивы и т.д. Он может не соответствовать какому-то субъективному представлению о детях-сиротах, не обязан принимать все советы к исполнению и прислушиваться с благодарностью к любому суждению наставника.

Отношения наставника и подопечного – это отношения на равных, отношения дружеские. Важно помнить об этом.

Наставничество – это путешествие с совершенно неизвестным результатом. Есть большой шанс, что присутствие наставника изменит жизнь ребенка к лучшему. Но что не вызывает вопросов, это то, что те изменения, которые произойдут с самим наставником останутся с ним на всю жизнь и им можно будет найти применение в самых разных сферах.

Если вы хотите узнать больше о наставничестве и решить, готовы ли вы стать волонтером фонда, оставьте заявку на сайте благотворительного фонда.