Игорь Ляхов поздравил с 8 марта жен и матерей добровольцев из отряда «Феникс»

Фото: smolensk.er.ru.

Надежный тыл, самые близкие и родные люди, которые ждут дома с Победой. В Международный женский день матерей и жен добровольцев из отряда «Феникс» поздравили и депутаты областной Думы.

«У нас уже полгода действует проект «Единой России» «Все для фронта», который направлен на поддержку наших военнослужащих. Я лично встречался с нашими ребятами в зоне проведения СВО на нескольких участках фронта. Везде о смолянах слышим самые хорошие отзывы. Наши бойцы достойно защищают Родину, показывая свой характер, боевой дух, слаженность, и по-другому быть не может», - отметил секретарь регионального отделения «Единой России», председатель областной Думы Игорь Ляхов.

Он поблагодарил смолянок их за самоотверженность и большой вклад в общее дело на благо страны. «Вы приносите в нашу жизнь гармонию и доброту, сохраняете домашний уют и благополучие в семье, вдохновляете на новые свершения, мирный труд и ратный подвиг. Нередко на ваши плечи ложатся совсем не женские заботы, но вы и с ними справляетесь», - сказал Игорь Ляхов.

Председатель областного парламента отметил, что на территории области организована и налажена работа по оказанию помощи участникам СВО, их семьям. Депутаты регулярно бывают в зоне спецоперации, привозят туда необходимую помощь, оборудование и адресные посылки, которые заботливо собирают для бойцов их близкие. Особенно важно для бойцов получать весточки из дома и те искренние письма, которые пишут им смоленские дети.

Фото: smolensk.er.ru.

Депутат областной Думы Виталий Вовченко подчеркнул, что все участники специальной военной операции, сражаясь с нацизмом, являются героями и вошли в историю, как защитники своей страны, как люди, которые решают судьбу своей Отчизны и всего человечества. «Спасибо матерям, что воспитали таких сыновей, спасибо женам, что поддерживаете и ждете своих мужей домой с победой. И наши воины это чувствуют, и при малейшей возможности передают весточки домой, чтобы в тылу не беспокоились и знали, что с ними все хорошо. И на вопрос, почему вы стали добровольцем, каждый из них отвечает, что он здесь, чтобы защитить свою Родину, свою семью, своих женщин и детей. Ваши мужчины гордятся вами, так же, как и вы гордитесь своими мужчинами».

Фото: smolensk.er.ru.

В преддверии Международного женского дня супругам и мамам воинов депутаты вручили подарки и букеты цветов, тепло поздравили с наступающим праздником, пожелали здоровья, благополучия, скорейшего возвращения с победой любимых мужчин.

Женщины поделились своими семейными историями, рассказали о трудностях, с которыми столкнулись после отъезда своих мужчин.

«Мой муж ушел добровольцем в конце августа. Это было очень неожиданно и волнительно, - сказала Татьяна Хадирова. - Но это был его выбор, и мне пришлось просто смириться и поддержать его. Вот уже прошло полгода, ждать очень тяжело, особенно когда долго не бывает связи. Понимаю, что там нашим ребятам нелегко, но и нам, матерям и женам, бывает непросто. Я очень рада, что муж сейчас приехал в короткий отпуск, дни летят очень быстро, и скоро он снова уедет защищать нашу страну».

Супруги и матери поблагодарили организаторов за приглашение на встречу и отметили важность проведения таких собраний, так как через них ощущается поддержка общества, и родственники участников СВО понимают, что они не одни.

На мероприятии также присутствовали бойцы отряда «Феникс», находящиеся сейчас в отпуске.«Сыновья ваши, мужья воюют отлично, потери у нас минимальные. Дай Бог, чтобы мы все вернулись домой живыми и здоровыми. Победа будет за нами и никак иначе», - поделился один из них.

Фото: smolensk.er.ru.

В завершение мероприятия Игорь Ляхов провел прием граждан, на котором в непринужденной обстановке состоялся откровенный и предметный разговор на самые важные темы. Игорь Ляхов внимательно выслушал все просьбы, озвученные на приеме, и заверил, что они не останутся без внимания. После детального изучения вопросов необходимая помощь будет оказана.

После встречи супруги и мамы военнослужащих были приглашены на праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами города Смоленска.