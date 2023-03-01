Тема урока

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Открытие новых «Точек роста», капремонт школ и изменения в школьном расписании… Об этом и многом другом шла речь в ходе прямого эфира, посвящённого приоритетным направлениям деятельности региональной системы образования в 2023 году. Прямой эфир на прошлой неделе провёл Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области. На вопросы ответила начальник департамента Смоленской области по образованию и науке Елена Талкина.

О планах на 2023 год

— Елена Петровна, какие значимые мероприятия запланированы в этом году в Смоленской области?

— Основной нашей задачей остаётся создание для всех наших детей (независимо от места их проживания) условий для доступного и качественного образования, требования к которому определяются федеральными государственными образовательными стандартами. В обновлённых стандартах чётко обозначены ключевые векторы, направленные на духовное, патриотическое и личностное развитие ребёнка.

В 2023 году во всех школах и колледжах продолжится проведение торжественной церемонии поднятия Государственного флага и исполнения Государственного гимна России, также останутся «Разговоры о важном».

Отмечу, что в соответствии с изменениями, внесёнными в закон об образовании в этом году, будет снижена документарная нагрузка на педагогов, чтобы освободить их от лишних бумаг и отчётов и дать возможность выполнять свою основную миссию: учить детей.

В 2023 году в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, будут созданы 29 центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». К концу года общее число таких центров в регионе достигнет 151.

Будет открыт очередной детский технопарк «Кванториум» — он разместится на базе гимназии №4 Смоленска. Таким образом, к концу 2023 года в регионе будут работать уже три технопарка.

Продолжится оснащение школ, техникумов и колледжей Смоленской области современной компьютерной техникой. Такую технику получит ещё 41 учреждение образования.

В 9 сельских школах будет обновлена материально-техническая база для занятий детей физкультурой и спортом. В планах — отремонтировать 4 спортивных зала, открыть 2 спортплощадки и 3 спортклуба.

К концу 2023 году спортивную инфраструктуру обновят 46 образовательных организаций. Также к концу года появится 798 новых мест дополнительного образования.

В этом году в областном центре продолжится строительство школы на 1100 мест в микрорайоне Соловьиная роща и начнётся строительство школы на 1000 мест в микрорайоне Королёвка.

Ряд образовательных учреждений ждёт ремонт — работы будут проводиться в Лицее имени Кирилла и Мефодия в Смоленске (продолжение ремонта) и в основном здании Школы-гимназии г. Ярцева (по контракту срок окончания работ — 30 июня 2023 года).

Капремонт запланирован и в 4 сельских школах: Сычёвской средней школе Монастырщинского района, Засижьевской средней школе Ярцевского района, в Прудковской и Мурыгинской средних школах Починковского района.

О воспитании

— Вы уже сказали, что в школах был введён ряд новшеств: «Разговоры о важном», исполнение гимна и поднятие флага. Будет ли ещё что-то новое в системе воспитания?

— Да, с 1 сентября 2023 года в штатное расписание 138 школ будут введены ставки советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, что позволит в том числе выстроить тесную работу с созданным Российским движением детей и молодёжи, чьи первичные отделения в настоящее время активно создаются.

Наряду с этим в школах будут организованы центры детских инициатив. Что это такое? Это своего рода штаб, центр встреч, сборов ребят, а также рабочее место советника директора по воспитательной работе.

Отмечу, что отделения детского движения, школьные театры, музеи, спортивные клубы к 2024 году должны будут функционировать в каждой школе (даже если это будет кружок в малокомплектной школе). Уже сейчас в 80% школ есть свои спортклубы, в 36% — театры.

О новых образовательных стандартах

— С сентября 2022 года в российских школах началась реализация новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Обновления касаются начального и основного общего образования, то есть учеников 1–4-х и 5–9-х классов. Что именно привнесут изменения во ФГОС для школ, учеников и их родителей?

— Обновлённые стандарты не содержат изменений, затрагивающих структуру образовательных программ и результатов их освоения. Ключевое отличие новой редакции ФГОС — конкретизация, то есть каждое требование раскрыто и чётко сформулировано.

Например, ранее в стандартах требования к результатам освоения программ предусматривались только на уровне образования (для 4, 9 и 11-х классов). Поэтому было сложно дать объективную оценку, насколько ученик в 6, 7, 10-м классах успешно освоил программу.

В обновлённых стандартах по каждому классу и предмету указано, что должен знать, уметь и чему научиться ребёнок.

Начиная с 7 класса предусмотрена возможность изучения предметов на базовом и углублённом уровнях, ребята будут

изучать новый предмет «Вероятность и статистика». В 10-м и 11-м классах из расписания исчезнут «Естествознание», «Россия в мире», «Астрономия», «Экология». Их содержание включено в традиционные предметы: биологию, химию, физику, историю.

О проекте «Профессионалитет»

— Неоднократно звучала информация о том, что Смоленская область присоединилась к реализации федерального проекта «Профессионалитет». Расскажите об этом подробнее.

— Проект «Профессионалитет» нацелен на создание принципиально новой отраслевой модели подготовки квалифицированных кадров в соответствии с актуальными потребностями реального сектора экономики.

С 2022 года в нашей стране в рамках проекта создаются образовательно-производственные центры (кластеры), представляющие собой интеграцию профессиональных образовательных организаций и работодателей.

Смоленская область вошла в число победителей конкурса, проведённого Министерством просвещения РФ, на предоставление в 2023 году грантов из федерального бюджета на создание таких кластеров.

Для смоленского кластера центральной отраслью была определена строительная, которая входит в перечень приоритетных направлений подготовки кадров для экономики региона. В наших учреждениях среднего профессионального образования обучаются около 22 тысяч студентов, из них более 2 тысяч осваивают профессии и специальности группы «Техника и технологии строительства». Отмечу, что отрасль также нуждается и в других специалистах — сварщиках, электромонтёрах, водителях…

В состав кластера вошли 8 колледжей и техникумов региона (профессиональных образовательных организаций), осуществляющих подготовку кадров для строительной отрасли, а также 7 строительных предприятий. Ядром кластера является Смоленский строительный колледж, который получил грант из федерального бюджета в размере 100 млн. рублей. Эти средства будут направлены на проведение ремонтных работ, а также создание на базе колледжа современных лабораторий.

С 1 сентября 2023 года по образовательным программам в рамках проекта «Профессионалитет» начнут учиться более 1000 смоленских студентов.

Кадровый вопрос

— Какие меры принимаются в регионе для решения кадрового дефицита для образовательных организаций?

— Этот вопрос — одно из приоритетных направлений деятельности региональной системы образования. И определённые шаги уже делаются.

В этом году 6 педагогов, переехавших на работу в сельские школы региона в рамках проекта «Земский учитель», получат единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей.

Также будет продолжено целевое обучение студентов (в 2022 году было заключено 25 договоров о целевом обучении).

Напомню, в конце 2021 года между администрацией региона и Смоленским государственным университетом было заключено соглашение по развитию педагогического образования. В рамках мероприятий «дорожной карты» было проведено централизованное распределение студентов для прохождения педагогической практики — 361 студент СмолГУ в 2022 году прошёл такую практику в школах Смоленской области. 5 студентов вуза из Смоленска после практики остались работать учителями. Во втором полугодии 2023 года на педагогическую практику будут направлены 159 студентов СмолГУ.

В целях развития педагогического образования в Смоленской области в 2023 году планируется открыть 19 классов психолого-педагогической направленности (в рамках различных профилей) в школах 9 муниципалитетов региона. В настоящее время в них ведётся работа по организации профильных классов.

Это позволит повысить качество образования выпускников, способных сделать осознанный выбор в пользу профессиональной педагогической деятельности, и, мы надеемся, в будущем снизит долю отсева студентов, обучающихся по педагогическим специальностям, и выпускников в первые три года профессиональной работы.

Запись прямого эфира доступна в группах Смоленской области ВКонтакте (https://vk.com/smolensk) и Одноклассниках (https://ok.ru/smolobl67).

Ирина Иванова.