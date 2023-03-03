Смоленск встретил более ста спортсменов из разных городов России на соревнованиях по дзюдо

Фото: smolensk.er.ru.

На базе Смоленского университета спорта встретились 124 дзюдоиста из 19 регионов страны. Юниоры и юниорки в возрасте до 23 лет вышли на татами, чтобы побороться за главный приз – путевку на Первенство России в Екатеринбург.

Поприветствовал и наградил спортсменов секретарь реготделения «Единой России», председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов:

Фото: smolensk.er.ru.

«Молодежь в будущем заменит нас, и хочется, чтобы эта замена была достойной. Наши мальчишки и девчонки реализуют себя во многих направлениях, в том числе, в спорте. Федерация дзюдо Смоленской области показывает хорошие результаты, и мы видим, как этот вид спорта активно развивается в нашем регионе. К тому же тренерский состав и участники, приехавшие из других регионов нашей страны, очень довольны организацией соревнований – спортсменов расположили в том же месте, где проводятся состязания. Это всегда имеет большое значение. Поэтому, отмечу – Смоленск встретил своих гостей достойно!»

Игорь Ляхов, который также является председателем попечительского совета Федерации дзюдо Смоленской области, добавил, что смоленские единороссы оказывают всестороннюю помощь в организации подобных турниров и популяризации дзюдо в стране.

Фото: smolensk.er.ru.

Президент Федерации дзюдо Смоленской области Виктор Шляхтин рассказал о достижениях наших смоленских спортсменов:

«В Смоленске Всероссийские соревнования по дзюдо проводятся впервые. Наши девушки забрали три первых места. Среди юношей тоже есть победитель. У каждого региона сильные команды, поэтому соревнования получились очень интересными».

Фото: smolensk.er.ru.

Спортсмен из Смоленска Иван Москаленко посвятил дзюдо 11 лет. В этот раз он одержал победу и поделился своими впечатлениями от соревнований: «Это не первая моя победа, но каждая из них очень важна. Я счастлив, что у меня появилась возможность показать свои способности на более высоком уровне».

После финального блока соревнований спортсменам вручили заслуженные кубки, медали и грамоты. Уже через две недели победители отправятся на Первенство России в Екатеринбург. Отстаивать честь нашего региона будут как юноши, так и девушки, победившие на Всероссийском этапе.

Фото: smolensk.er.ru.

Напомним, привлечение жителей к здоровому образу жизни – одно из важных направлений Народной программы партии.