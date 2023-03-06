Смоленская область присоединилась к Неделе здоровья матери и ребенка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Согласно последним Всероссийским данным, 10 млн жителей страны репродуктивного возраста бесплодны, среди них 6 млн женщин и 4 млн мужчин. Из 100 бездетных пар 40-46% не имеют детей по причине абортов, мужского бесплодия, связанного с инфекциями, передаваемыми половым путем, в том числе ВИЧ, влиянием на репродуктивное здоровье факторов окружающей среды, условий работы и вредных привычек. Также негативно на рождаемости отражаются последствия пандемии короновирусной инфекции и ныне актуальный демографический спад рождаемости конца 90-х - начала 2000-х годов.

Говоря о будущем поколении, важно акцентировать внимание на правильном взрослении не только девушек, но и юношей.

- Здоровый образ жизни, включающий воспитание, рациональное питание, достаточную физическую активность позволяет оптимально сформироваться органам репродуктивной функции, а значит, обеспечить рождение здоровых детей, - отмечает доктор медицинских наук, профессор, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Клинической больницы №1 Татьяна Густоварова.

Понимая важность здоровья будущих родителей для ребёнка, с 6 марта в регионе стартует ряд мероприятий профилактической направленности: врачи встретятся со школьниками и студентами, чтобы призвать молодежь задуматься о своем здоровье.

- Общее состояние здоровья будущих родителей и выбранный ими образ жизни может повлиять на здоровье матери, а также на вероятность развития у детей хронических состояний на более поздних этапах жизни. Здоровый образ жизни предполагает здоровое питание, физическую активность и отказ от нездоровых форм поведения (например, от курения, противозаконного употребления наркотиков, употребления алкоголя и небезопасного сексуального поведения). Будущие родители должны пройти скрининг на возможные проблемы со здоровьем. Если таковые есть, то следует поставить правильный диагноз и пройти курс лечения для обеспечения оптимального здоровья матери и новорожденного. Беременность нужно планировать! - считает врач акушер-гинеколог Центра охраны репродуктивного здоровья подростков, специалист в области демографии Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анастасия Сухорукова.