Плечом к плечу: партия ЛДПР помогает стране победить

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий на открытии швейбата в Москве. Фото: пресс-служба ЛДПР.

Доброта без границ

В России создано движение «Плечом к плечу», объединившее волонтёров, которые находят время и возможность в своей ежедневной жизни помогать бойцам на фронте. С инициативой его создания выступил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Политик отметил, что победители — это и те, кто отстаивает интересы нашего государства на фронте, и те миллионы россиян, которые вносят свой вклад и помогают приблизить Победу.

Добровольцы собирают и отправляют гуманитарную помощь, шьют маскхалаты, лежаки, разгрузки, бронежилеты и другие нужные нашим бойцам вещи. Фото: пресс-служба ЛДПР.

ЛДПР – партия патриотов: объединение регулярно оказывает волонтерам всестороннюю поддержку. А полгода назад в партию обратились женщины из движения «Шьем для наших», идейной вдохновительницей которого является популярный блогер из Перми Элина Патыкова. Проект начинался как инициатива нескольких активисток, а сейчас он объединяет женщин в 150 городах России, в том числе и Смоленска.

«КП» ранее неоднократно писала, что в регионе активно развивается движение #Zа_наших67. Добровольцы собирают и отправляют гуманитарную помощь, шьют маскхалаты, лежаки, разгрузки, бронежилеты и другие нужные нашим бойцам вещи. Заказы бывают срочными, помощь солдатам оказывается адресно – собранные вещи передают напрямую на фронт. По словам участников движения, наиболее частые просьбы – плащи, пятиточечники (снаряжение, представляющее собой сидушку, которая помогает обеспечить отдых в походных условиях, - прим ред.), подсумки, носилки.

В настоящее время швейное производство организовано на трёх площадках в областном центре.

Смоленские волонтеры с депутатом Госдумы Сергеем Леоновым. Фото: пресс-служба ЛДПР.

- Мы сейчас живём в очень сложное время, когда особенно необходимо поддерживать друг друга и помогать. Месяц назад мы оказались в сложной ситуации и экстренно искали место для нового штаба. Случайно познакомились с депутатом Госдумы Сергеем Леоновым и вопрос решился за полтора часа – он предложил организовать производство в штабе ЛДПР в Смоленске. Через несколько дней мы уже перевозили оборудование, - поделилась с журналистами «Комсомольской правды в Смоленске» координатор швейного направления волонтёрского движения #Zа_наших67 Надежда Якубова.

Так, сеть штабов поддержки стала расти, подобные площадки открылись в Монастырщинском районе и Ярцеве.

В Смоленске производство организовано в штабе ЛДПР. Фото: пресс-служба ЛДПР.

– Помощь внушительная – в декабре мы отправили 1800 посылок, сейчас готовится очередная партия на 1500. Активно помогают простые люди – собирают гуманитарную помощь, льют свечи, шьют одежду. Присоединились и жёны офицеров, сначала приносили вещи, а после остались на производстве. В ЛДПР очень отзывчивые люди, постоянно интересуются, что ещё нужно, чем помочь. Заявки растут, и мы понимаем, что очень нужны нашим ребятам, а нам очень нужны люди готовые шить! – рассказала смоленская активистка.

Помощь рядом

Плечом к плечу по всей России уже становятся сотни тысяч добровольцев. Фото: пресс-служба ЛДПР.

Тем временем, партия ЛДПР продолжает помогать швейбатам во многих регионах страны: закупает ткани, швейные машинки, помогает с логистикой и помещениями под швейные цеха. Блогер из Перми Элина Патыкова записывает видеоуроки для всех, кто хочет помочь фронту, но не знает как. Благодаря мастер-классам женщины абсолютно без опыта могут сшить то, что нужно солдатам.

– Мы, партия ЛДПР, взяли «швейбаты» под свое крыло уже давно. Уверен, что «швейбатов» станет больше по всей России. Победа – это наше общее дело! – обратил внимание лидер партии Леонид Слуцкий, выразив низкий поклон всем женщинам, волонтерам, настоящим патриотам, кто и в Москве, и в регионах занимается этим важным делом. – Видим ваш ежедневный труд, ценим ваше участие. Будем шить, будем жить и будем побеждать. У нас нет другого выбора, – подчеркнул политик.

Плечом к плечу по всей России уже становятся сотни тысяч добровольцев. Присоединиться к движению в Смоленской области может каждый желающий – волонтеры создали Telegram-канал, где публикуются списки нужных на данный момент материалов, просьбы солдат и другая актуальная информация.

Партия ЛДПР призывает всех патриотов России объединиться в партию Победы. Для этого создан ресурс – плечо-к-плечу.рф, где можно предложить свою помощь или попросить о ней.