Председатель Смоленского городского Совета поздравил смолянок с Международным женским Днем. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Председатель Смоленского городского Совета поздравил смолянок с Международным женским Днем.

- Наши милые, добрые, заботливые и любящие жены, матери, сёстры и дочери – наша опора, надёжный тыл и вдохновение, наш главный стимул к развитию и новым победам!

От депутатов Смоленского городского Совета и от себя лично сердечно поздравляю вас с Международным женским днём – праздником, который всегда ассоциируется с солнцем, теплом, нежностью и красотой, - обратился Анатолий Овсянкин.

Спикер городского парламента пожелал смолянкам весеннего настроения, крепкого здоровья, благополучия и искренних улыбок.

- Пусть у вас всегда всё получается, пусть сбываются мечты, а жизнь будет наполнена счастьем и любовью. Успехов в делах и начинаниях, мира и всего наилучшего – всем женщинам! - сказал политик.