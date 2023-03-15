Хорошо быть дома

Фото: администрация Смоленской области.

Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области провели прямой эфир на тему «Переселение из аварийного и ветхого жилья». На вопросы смолян ответил начальник департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Константин Ростовцев.

Расскажите, пожалуйста, о ходе реализации программ по переселению граждан из аварийного жилья.

Администрация Смоленской области уделяет большое внимание ликвидации на территории региона аварийного жилищного фонда. С 2012-го по 2019 годы реализовывались 4 региональные адресные программы по переселению граждан.

В итоге в новое благоустроенное жилье переехали 3846 человек из 241 аварийного многоквартирного дома (более 73 тыс. кв. метров). На эти цели из всех источников финансирования было направлено 2,3 млрд. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета - 1,25 млрд. рублей.

В настоящее время реализуется федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», который входит в состав нацпроекта «Жильё и городская среда» и в рамках которого была разработана и утверждена программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В неё включены дома, признанные аварийными на 1 января 2017 года.

Программой предусмотрено переселение 1658 человек (728 жилых помещений в 95 аварийных домах). Расселяемая площадь - 27,7 тыс. кв. м. Объём финансирования программы составляет почти 2 млрд. рублей, в том числе 977,8 млн. рублей - это средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий».

В программе принимают участие 6 муниципальных образований: Вяземское, Гагаринское, Ельнинское, Духовщинское и Ярцевское городские поселения и город Смоленск. При этом Ельнинское и Духовщинское городские поселения завершили реализацию программы.

В настоящее время расселено 15,82 из 27,7 тыс. кв. метров аварийного жилья (переселено 1005 человек). Кроме того, после 1 января 2017-го на территории Смоленской области признаны аварийными ещё 198 домов (77,2 тыс.кв. метров).

Вот эта улица, вот этот дом

Как признать дом аварийным?

Аварийными дома признают органы местного самоуправления путём предоставления соответствующей муниципальной услуги.

Полномочия по признанию жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции отнесены к исключительной компетенции межведомственной комиссии. А общий порядок определён Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47.

Кроме того, для признания многоквартирного дома аварийным требуется техническое заключение специализированной организации (к ней относятся юрлица, являющиеся членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий).

Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить, обратившись в органы местного самоуправления.

Если дом признали аварийным, но жильцы не согласны с этим решением, куда им обращаться?

Заявители имеют право обжаловать решение органа местного самоуправления в досудебном (внесудебном) порядке. Кроме того, решение межведомственной комиссии органа местного само-управления может быть оспорено в суде.

Как узнать, признан ли дом аварийным?

Эту информацию можно найти на сайте автоматизированной информационной системы «Реформа ЖКХ», где собраны сведения всех аварийных домах в России. В случае, если не удалось найти свой дом на портале, можно направить запрос в муниципалитет.

Кроме того, с 1 февраля 2022 года вступили в силу поправки в Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», согласно которым в кадастр недвижимости вносятся сведения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании жилого дома непригодным для проживания.

Деньги или ключи?

Какие способы переселения граждан из аварийного жилья осуществляются в рамках программы?

В рамках действующей программы и в соответствии с Жилищным кодексом РФ и Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» у смолян есть право выбора - получить равнозначное новое жильё или получить компенсационную выплату.

А те, кто приобрёл право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме после признания его аварийным, в соответствии с п. 8.2 ст. 32 ЖК РФ имеют право исключительно на денежное возмещение за изымаемое жилое помещение. Размер возмещения определяется в порядке, установленном частью 7 статьи 32 ЖК РФ, и ограничен стоимостью приобретения гражданами жилого помещения в аварийном многоквартирном жилом доме.

Равнозначность предоставляемого жилого помещения означает его соответствие ранее занимаемому по площади.

Также важно отметить, что все квартиры для переселенцев приобретаются в пределах того населённого пункта, где они проживают, с полной отделкой и оборудованные сантехникой, радиаторами, межкомнатными дверями, газовыми или электрическими плитами.

Как осуществляется контроль квартир, приобретаемых гражданам в рамках программы?

Приёмку жилых помещений, приобретаемых для переселения граждан, осуществляет рабочая группа, в которую входят представители общероссийского общественного движения «Народный» фронт «За Россию», НП «ЖКХ Контроль», ГУ МЧС России по Смоленской области, организаций коммунального комплекса, управляющих организаций, органов местного самоуправления, департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Главного управления «Государственная жилищная инспекция Смоленской области» и департамента государственного строительного и технического надзора Смоленской области.

6 квадратов на человека

Куда переселяют граждан из аварийного жилищного фонда? Можно ли отказаться от поступившего предложения?

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» и ЖК РФ при переселении граждан из аварийного дома предоставляемое жилое помещение должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населённого пункта, равнозначным по общей площади, ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в черте данного населённого пункта. Это означает, что жилое помещение может быть приобретено в любом районе.

Если собственник помещений в аварийном доме отказывается от предлагаемых ему вариантов расселения с предоставлением равнозначного жилья, муниципалитет вправе обратиться в суд с иском о понуждении к переселению.

Как предоставляются помещения манёвренного фонда?

Граждане, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, могут обратиться в органы местного самоуправления для рассмотрения вопроса о предоставлении для временного проживания (до решения вопроса о переселении) жилых помещений манёвренного фонда (ст. 95 ЖК РФ).

В соответствии со ст.106 ЖК РФ жилые помещения манёвренного фонда предоставляются из расчёта не менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека.

Как рассчитывается сумма возмещения за изымаемое жилое помещение?

Её определяет независимый оценщик. Она складывается из стоимости жилого помещения с учётом состояния аварийного дома и стоимости доли собственника в праве собственности на общее имущество в аварийном доме, включая долю в праве собственности на земельный участок.

Сумма возмещения за изымаемое жилое помещение может быть оспорена в досудебном или судебном порядке. Для этого необходимо провести повторную независимую оценку стоимости жилого помещения в аварийном доме.

Ирина Иванова фото пресс-службы администрации Смоленской области

Запись прямого эфира доступна в группах Смоленской области ВКонтакте (https://vk.com/smolensk) и Одноклассниках (https://ok.ru/smolobl67).

КСТАТИ

Действующая с 2019-го по 2023 годы программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда утверждена постановлением администрации Смоленской области от 29.03.2019 № 159 и содержит:

перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

срок переселения граждан из каждого многоквартирного дома, включённого в данный перечень;

объём и обоснование потребности в средствах Фонда развития территорий, бюджета Смоленской области и местных бюджетов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на весь период действия этой программы;

планируемые показатели выполнения этой программы, отражающие общую площадь аварийного жилищного фонда, переселение граждан из которого предусмотрено этой программой в целом и каждым её этапом.