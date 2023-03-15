К нам приехали артисты

Фото пресс-службы администрации Смоленской области, СОГАУ ДПО «Центр опережающей профессиональной подготовки».

О планах на 2023 год по реализации в Смоленской области нацпроекта «Культура» подробно рассказал губернатор Алексей Островский, уточнив, что на эти цели будет направлено 173 млн рублей.

«Запланирован капитальный ремонт трёх сельских ДК в Гагаринском, Духовщинском и Смоленском районах, двух зданий Детской школы искусств в Сафоновском районе; переоснащение по модельному стандарту трёх муниципальных библиотек в Вяземском, Новодугинском и Холм-Жирковском районах; приобретение трёх автоклубов для Кардымовского, Сафоновского и Починковского районов», - отметил глава региона.

Преобразятся школы искусств и музеи. В планах - закупить музыкальные инструменты и оборудование для восьми детских школ искусств в Кардымове, Починке, Рудне, Сафонове, Смоленске, Холм-Жирковском и Хиславичах, а также оснастить оборудованием пять муниципальных музеев в Починке, Десногорске, Велиже, Духовщине и Ярцеве. В дополнение к этому в трёх муниципальных музеях в Ельне, Духовщине и Холм-Жирковском будет проведён капитальный ремонт, а в Смоленске и Рудне - открыты два виртуальных концертных зала.

Поднималась на совещании в том числе и тема развития в регионе проекта «Пушкинская карта».

«Несмотря на то, что в прошлом году регион выполнил все целевые показатели федерального проекта «Пушкинская карта», направленного на популяризацию культурных мероприятий для молодёжи, поручил главам районов организовать работу по расширению репертуара учреждений культуры, участвующих в проекте (их у нас сегодня 99), дальнейшему информированию школьников и студентов о его возможностях и их вовлечению в проект, а также активизации групповых посещений учащимися школ культурных мероприятий», - поделился Алексей Островский.

Он призвал главы районов лично курировать реализацию мероприятий в рамках нацпроекта «Культура» на местах.

«Самое главное сейчас - руководителям муниципалитетов надлежит держать на особом контроле вопросы своевременного проведения конкурсных процедур и заключения контрактов по всем направлениям нацпроекта «Культура», чтобы оперативно приступить к ремонтным работам и закупке оборудования», - подчеркнул губернатор.

Ирина Иванова

А в это время

Потанцуем?

Многие смоляне, в первую очередь граждане почтенного возраста, наверняка хотя бы раз посещали танцплощадки, которые в своё время были очень популярны. Здесь царила особая атмосфера - люди танцевали, знакомились, общались, слушали любимые мелодии. Подобные проекты в последние годы активно «реанимируются» в ряде регионов.

Возобновят они свою работу и на Смоленщине.

«Дал указание главам муниципалитетов, используя весь этот положительный опыт, проработать вопрос открытия в летний период таких танцевальных ретро-площадок для представителей старшего поколения, - поделился хорошей новостью со смолянами губернатор Алексей Островский. - Местом их проведения могут стать востребованные в том или ином населённом пункте общественные пространства - территории парков и скверов. В дополнение к этому силами местных творческих коллективов там можно проводить концерты, а также иные выездные культмассовые мероприятия».

Глава региона выразил надежду, что площадки будут пользоваться популярностью среди граждан «золотого» возраста.

«Уверен, что данный проект будет востребован и обязательно найдёт свою аудиторию. А танцплощадка в парке станет популярным местом встречи и проведения досуга для тех, кому за 60!.. Будем работать над этим», - пообещал Алексей Островский.