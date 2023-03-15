В теории и на практике

Фото пресс-службы администрации Смоленской области, СОГАУ ДПО «Центр опережающей профессиональной подготовки».

Для ребят здесь проходят профориентационные занятия по приоритетным сферам региональной экономики, которые помогают в самоопределении будущих специалистов, для взрослых - ускоренные курсы по повышению квалификации по востребованным направлениям подготовки.

Вопросы эффективности образовательных программ Центра обсудили на совещании, которое прошло на его площадке под председательством губернатора Алексея Островского. В обсуждении также приняли участие профильные чиновники и представители действующих в регионе образовательно-производственных кластеров (среди них - машиностроительный, энергетический, агропромышленный).

Разговор в том числе шёл и о синхронизации процесса обучения с кадровыми потребностями региональной экономики, а также повышении уровня трудоустройства выпускников колледжей именно на территории Смоленской области.

«Анализ деятельности Центра показывает, что на данном этапе работодатели, несмотря на их кадровые запросы и регулярно обозначаемую проблематику в части дефицита кадров, недостаточно активно участвуют в профориентационной работе. Тогда как кадровая потребность существует в различных отраслях экономики - сельском хозяйстве (агрономы, механизаторы, зоотехники), пищевой промышленности (квалифицированные технологи), лёгкой промышленности (швеи) и в иных рабочих специальностях, а также IT-сфере, гостиничном бизнесе», - констатировал губернатор.

Глава региона пообещал поддержку этому важному проекту, подчеркнув необходимость тесной работы с представителями компаний-работодателей.

«Мы готовы в этом всемерно помогать, но здесь нужна активная позиция и инициативность, в первую очередь от самих работодателей и их 100%-ное вовлечение в процесс обучения - от совместной разработки учебных программ и прохождения студентом практики на том или ином предприятии до его трудоустройства уже в качестве специалиста. Будем интенсифицировать это взаимодействие», - отметил губернатор.

А в это время

Искусство требует поддержки

В Смоленском институте искусств за счёт областного бюджета обновят материально-техническую базу, чтобы студенты смогли заниматься в более комфортных условиях. О таких решениях рассказал губернатор Алексей Островского после посещения вуза.

О существующих проблемах коммунального характера, создающих сложности для полноценного образовательного процесса, студенты института сами рассказали главе региона во время его встречи с молодёжными активистами на форуме «Смола», которая состоялась в конце прошлого года.

«Один из проблемных вопросов касается уже давно назревшего ремонта зала хореографии. Он крайне востребован. Помимо студентов, здесь также занимаются воспитанники хореографического отделения детской школы искусств и детских кружков, работающих на базе института. Обязательно выделим средства на ремонт и в нынешнем году приведём в надлежащий вид и сам зал, и протекающую над ним крышу. А также отремонтируем спортивную площадку. У ребят должны быть достойные условия и для учёбы, и для занятий спортом», - подчеркнул губернатор.

Кроме того, зал укомплектуют новым оборудованием для проведения различных мероприятий.

Глава региона уже дал указание профильному департаменту совместно с ректором вуза Еленой Подгузовой подготовить смету на приобретение современной аппаратуры.

«В этом тоже есть необходимость. Тем более, что на площадке института регулярно проводятся и городские, и региональные, и даже международные фестивали и смотры. Бывал здесь неоднократно на разного рода мероприятиях и тоже обращал внимание, что звуковая аппаратура нуждается в замене. Будем изыскивать источники финансирования на эти цели. Также постараемся помочь», - пообещал по итогам встречи Алексей Островский.

Губернатор поручил выделить средства на обновление материально-технической базы вуза.

Ирина Иванова