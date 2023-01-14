Начальник Московской железной дороги Валерий Танаев подвел итоги работы в 2022 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2022 году на МЖД отправлено свыше 726 млн пассажиров. Из них в пригородном сообщении – более 700 млн, что на 5,5 % выше показателей 2021 года, в дальнем – около 25 млн пассажиров – это на 18,5% больше.

Погрузка составила 67,7 млн тонн. При этом ведётся постоянная и непрерывная работа по привлечению новых клиентов, построению новых маршрутов, внедрению цифровых сервисов, которые помогают грузоотправителям экономить время и снижать затраты.

На МЖД освоено около 100 новых маршрутов доставки грузов. Первый контрейлерный поезд вышел в рейс летом со станции Силикатная в Новосибирск. С мая начались отправки флексипоездов с рапсовым маслом в Китай с комплексной услугой для грузоотправителей по погрузке, формированию состава и разработке специальной нитки графика. Регулярные отправки таких поездов осуществляются со станций Тула-Вяземская, Лужки-Орловские, Брянск-Льговский, Смоленск-Центральный.

На полигоне дороги компанией «Российские железные дороги» совместно с «Почтой России» был организован ступенчатый маршрут движения грузового поезда между Москвой и Владивостоком. Время его следования сократилось в 2 раза и сопоставимо с нахождением в пути пассажирского поезда.

Завершен важнейший проект по развитию инфраструктуры станции Ворсино в Калужской области, где построен новый грузовой парк. Это позволило более чем в два раза повысить перерабатывающую способность станции – с 300 до 650 вагонов в сутки.

В течение года велось развитие радиальных направлений Центрального транспортного узла для улучшения железнодорожного сообщения с крупными городами Подмосковья, а также для запуска новых диаметральных маршрутов. Построены два новых - Печатники, Минская, и модернизованы четыре остановочных пункта – (Толстопальцево, Окружная, Мещёрская, Переделкино). Кроме того, построена временная инфраструктура нового остановочного пункта Ольгино Горьковского направления МЖД.

Введена в эксплуатацию железнодорожная линия к Северному терминалу аэропорта Шереметьево и вокзальный комплекс. Открыт главный путь на участке Москва-Пассажирская-Курская – Москва-Каланчёвская, что позволило завершить реверсивное движение и увеличить количество поездов МЦД-2. Для пассажиров заработала восточная часть вестибюля под эстакадой остановочного пункта Площадь Трёх Вокзалов.

В настоящее время для МЦД-3 возводятся важнейшие инженерные объекты – однопутный путепровод в Ма лино и двухпутный Николаевский путепровод над одиннадцатью путями Ярославского направления. Началось строительство поворотного тоннеля на станции Москва-Пассажирская-Казанская. Для усиления энергоснабжения строятся и модернизируются тяговые подстанции, на цифровую систему управления движением переводятся станции.

На Горьковском направлении будущего МЦД-4 ведется реконструкция конечной станции Железнодорожная и строительство постоянной пассажирской инфраструктуры на остановочном пункте Ольгино. Возводится новый распределительный вестибюль, павильон для двух диаметров и платформы на Курском вокзале. На Киевском направлении реконструируются станция Очаково и Лесной городок. Завершается строительство линии, связывающей Белорусское и Киевское направления, реконструкция участков Москва-Каланчевская-Москва-Курская, Москва-Бутырская-Москва-Смоленская, которые позволят объединить Киевское и Горьковское направления в диаметр. Параллельно ведутся предпроектные работы будущего МЦД-5.

Инвестиционная программа компании в развитие Московской железной дороги в 2022 году составила рекордные 168,8 млрд рублей, что на 3% больше, чем годом ранее. На дорогу приходится 20% объема всех инвестиций Российских железных дорог.

В 2022 году уложено 340 км бесстыкового пути и заменено 389 стрелочных переводов. Из них в целях развития Центрального транспортного узла, прежде всего для запуска новых диаметральных линий, уложено 83 км рельсошпальной решётки и 202 комплекта стрелочных переводов. Бесстыковые пути позволяют обеспечить плавность хода и снизить уровень шума, а также повысить скорость движения поездов.

В свою очередь дорога, являясь крупнейшим налогоплательщиком, вносит свой вклад в социально-экономическое развитие регионов. Так, с января по ноябрь 2022 года во все виды бюджетов областей было перечислено 24 миллиарда 142 миллиона рублей.

В этом году Московская железная дорога продолжает развитие инфраструктуры для запуска двух диаметров, реконструкцию и возведение новых станций и путепроводов, а также дополнительных путей.

Справка

Московская железная дорога осуществляет свою деятельность на территории 10 субъектов Российской Федерации. Протяженность столичной магистрали составляет 13 тыс. км путей, а ее характерная особенность - разветвленность. В Московском железнодорожном узле сходятся 11 радиальных направлений, связанных между собой Московским центральным кольцом, Большим окружным кольцом и многочисленными рокадными линиями. Ежесуточно по Московской железной дороге курсируют почти 4 тысячи пригородных, 260 пассажирских и 800 грузовых поездов. Интенсивность прибытия поездов на станции дороги в часы пик составляет в среднем 3 поезда в минуту.