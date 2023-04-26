РСХБ: в перспективе пяти лет Индия может войти в топ-10 торговых партнеров России на мировом рынке продовольствия

Фото: АО «Россельхозбанк».

По прогнозу Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, объем взаимной торговли может достичь 1,5 млрд долл., при этом 2/3 суммы может достаться российским производителям продукции АПК. Индия - один из крупнейших мировых экспортеров зерновых культур и продуктов их переработки, рыбы и морепродуктов, молочных и мясных продуктов, чая, кофе и специй. Одновременно, страна является наиболее емким рынком продовольствия по численности населения (по данным ООН). Ежегодный рост численности населения составляет 1% -- это число жителей Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга вместе взятых - всего 8-9 млн человек. Население избавляется от связанных с пандемией фобий и потребительские привычки возвращаются к норме, что означает опережающий рост спроса на весь спектр продукции категории «Фреш» - овощи, молочные продукты, фрукты.

Климатические изменения мешают удовлетворять растущий спрос. Учащающиеся неблагоприятные погодные события приводят к снижению сборов базовых продуктов сельского хозяйства, - пшеницы, риса, сахарного тростника - ухудшают условия для базового для Индии молочного скотоводства. В северных штатах сочетание высоких температур и влажности все чаще подходит к критической черте, за которой возникнет потребность в депопуляции этих территорий. Жара также активизирует различные заболевания, которые ведут к снижению выпуска продукции животноводства и аквакультуры. Разрыв между растущим спросом и стагнирующим производством ведут к растущей потребности в импорте, и здесь на помощь могут прийти российские экспортеры продовольствия.

На данный момент основой российского продовольственного экспорта в Индию является подсолнечное масло. Россия также входит в десятку основных поставщиков кориандра для индийских потребителей. С учетом растущей конкурентоспособности российских производителей Россия может продолжить увеличивать свою долю в индийском импорте растительных масел. Перспективными являются поставки не только подсолнечного, но также рапсового и соевого масла с европейской части России, где развивается переработка масличных. Можно наращивать поставки зернобобовых и бобовых растений, особенно столь любимого в азиатских странах нута.

Также, в неблагоприятные для индийского сельского хозяйства периоды, Россия могла бы поставлять значительные объемы зерновых культур и биржевых молочных продуктов, таких как сливочное масло и сухое молоко.

В свою очередь, индийские экспортеры могут наращивать в Россию поставки буйволятины, которая очень востребована российскими производителями колбас. На фоне европейских санкций российские производители колбас будут также рады прямым поставкам индийских специй и готовых для производственных нужд блендов. От выпрямления поставок и исчезновения с упаковок европейских брендов также могут выиграть индийские производители чая и кофе.

В список перспективных индийских поставок можно также внести «аквакультурные» креветки, орехи (кешью), свежие и переработанные кокосы, гуаву, манго, виноград. Хотя в последнем случае, по упомянутым выше причинам, торговые потоки могут постепенно разворачиваться в обратную сторону - от России к Индии.

В России изменение климата благоприятствует развитию виноградарства и границы производящих регионов постепенно смещаются на север и запад.

«Отношения России и Индии, начало которым было положено тверским купцом Афанасием Никитиным в XV веке, продолжают развиваться исключительно поступательно, без каких-либо «прохладных» периодов. По сообщению индийского посольства в России, развитие индийско-российских отношений стало ключевым направлением внешней политики Индии с 2000 г., после подписания с Россией «Декларации о стратегическом партнерстве». Пандемия и массовые санкции еще больше сблизили наши страны, обозначив во многом общие проблемы национальной и продовольственной безопасности, - комментирует руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. - Судя по динамике торговли продовольствием между нашими странами на текущий момент, а также развитию логистических коридоров при общем благоприятном политическом фоне в ближайшие пять лет Индия может войти в топ-10 торговых партнеров России на международном рынке продовольствия».

Помимо продукции сельского хозяйства Россия в среднесрочной перспективе может нарастить поставки в Индию коксующегося угля, нефти и газа, золота, серебра, драгоценных камней, получая в обмен продукцию фармацевтической и текстильной промышленности. Также, может расти обмен продукцией металлургии, машиностроения и IT решениями.

Несмотря на сложности в проведении трансграничных платежей, Россия и Индия смогли найти решение для взаимных расчетов с помощью системы передачи финансовых сообщений Банка России. Для упрощения расчетов ведутся переговоры об интеграции российской платежной системы «МИР» и индийской UPI.

Справка

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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