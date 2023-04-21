Свой комфортный дом: Россельхозбанк предлагает жителям села привлекательную ипотеку и кредит на благоустройство

Фото: АО «Россельхозбанк».

Россельхозбанк осуществляет выдачу сельской ипотеки в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». О том, каковы актуальные условия программы, мы спросили заместителя директора Смоленского филиала Россельхозбанка Марину Русских.

– Марина Александровна, в чем особенность условий выдачи средств по программе сельской ипотеки?

– Оформить сельскую ипотеку сейчас можно на строительство дома по договору подряда либо на приобретение готового дома. Готовый жилой дом с участком, приобретаемый у физического лица, должен быть не старше 5 лет, у юридического лица – не старше 3 лет. После покупки потребуется подтвердить регистрацию в приобретенном объекте. А вот действовавшее ранее требование по обязательной газификации было отменено.

– Важный вопрос – какова процентная ставка?

– По этой программе она фиксированная – от 3% годовых. Однако в Смоленском регионе четыре района отнесены к приграничным – это г. Велиж, с. Ершичи, пгт. Шумячи, пгт. Хисавичи. Процентная ставка на этих территориях начинается от 0,1% годовых. Заявку на сельскую ипотеку может подать любой гражданин РФ в возрасте от 21 года до 65 лет на момент полного исполнения обязательств по кредиту, имеющий документально подтвержденный доход.

– Какие еще условия важно знать при оформлении этого кредита?

– Первоначальный взнос по сельской ипотеке – от 10%. Максимальная сумма кредита на Смоленщине составляет 3 млн рублей. Бывает, что отдельно стоящий дом стоит дороже. В этом случае есть возможность каждому из супругов оформить сельскую ипотеку, чтобы приобрести один объект недвижимости. Это позволит увеличить сумму кредита до 6 млн рублей, то есть приобрести дом большей стоимости. Аналогичные условия подходят и для строительства жилья.

– Что необходимо учесть, в случае самостоятельного строительства дома?

– Льготная ипотечная программа предусматривает приобретение земельного участка, расположенного на сельских территориях, и строительство на нем жилого дома по договору подряда; строительство или завершение строительства жилого дома по договору подряда на имеющемся в собственности земельном участке. Важная особенность: подрядчик должен быть аккредитован в Россельхозбанке. Сейчас в нашей области таких подрядчиков двадцать, но их список постоянно расширяется. Посмотреть список вы можете на портале Свое Село https://svoe-selo.ru/ Здесь же подрядчики предлагают варианты проектов дома на разный бюджет. Если вашего подрядчика в списке нет, но он хочет получить аккредитацию, это возможно. Предложите ему обратиться к нам по телефону: (4812) 33 90 05.

– Каким образом можно подать заявку на сельскую ипотеку?

– Заявку можно подать лично в офисе банка по адресу: г. Смоленск, ул. Твардовского 2 В .

Можно также это сделать дистанционно, на портале нашего банка Свое Жилье https://svoedom.ru/. На нем можно выбрать вариант готового жилья из каталога, определиться с ипотечной программой, рассчитать сумму платежа по кредиту с помощью специального калькулятора и, наконец, подать заявку.

– Марина Александровна, расскажите подробнее про льготный кредит для жителей сельской местности и на какие цели его можно получить?

– Россельхозбанк уже не первый год участвует в реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В рамках этой программы, кроме сельской ипотеки, разработан еще и специальный потребительский кредит на благоустройство домовладений для жителей села.

Кредит целевой и получить его можно на приобретение и монтаж оборудования для установки централизованного или автономного электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, в газифицированных районах – газоснабжения. Газоснабжение сейчас актуально для многих жителей Смоленской области. Важно, что все эти работы можно проводить только по договорам подряда, заключенным с организациями-исполнителями. Сотрудники банка подскажут, куда обратиться по этому вопросу. Кредитные средства по договорам подряда можно также направить на ремонт жилья.

– У этого кредита очень привлекательная ставка, почему?

– Да, это так. Процентная ставка действительно радует. Часть ставки банку субсидирует государство, поэтому для клиентов она получается такой лояльной. На данный момент – от 3,25% годовых при условии личного страхования, выполнения всех обязательств по кредитному договору и предоставления банку субсидий на возмещение процентной ставки. Подробные условия кредита, включая процентные ставки по нему, можно изучить на официальном сайте банка www.rshb.ru или на индивидуальной консультации. Минимальная сумма кредита – 30 тысяч рублей, максимальная в нашем регионе была недавно увеличена до 500 тысяч включительно, срок кредита – от 6 до 60 месяцев включительно. Можно погасить этот кредит досрочно – частично или полностью, без комиссий.

– Кто может воспользоваться этим кредитом?

– Гражданин РФ от 23 до 65 лет, имеющий постоянную регистрацию в сельской местности и документально подтвержденный доход. Для получения максимальной суммы кредита можно учитывать не только доход от основной работы, но и от работы по совместительству, личного подсобного хозяйства, пенсии. Можно привлечь созаемщиков для учета дополнительного дохода. Это самые основные требования.

Подробная информация о кредитных программах банка, актуальных на данный момент специальных предложениях и об условиях размещения денежных средств есть на сайте банка www.rshb.ru. Получить детальную консультацию и оставить заявку на кредит можно в офисе Россельхозбанка по адресу: г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 2 в, телефон: 8 (4812) 33 90 10.

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