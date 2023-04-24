Игорь Ляхов рассказал, как прошла очередная поездка в зону СВО

Фото: smolensk.er.ru.

Смоленские единороссы Игорь Ляхов, Артем Малащенков и Сергей Шелудяков вернулись из поездки к смоленским подразделениям с новыми наказами от бойцов

Четко спланированный маршрут и конкретный список оборудования. Каждая поездка смоленских единороссов – это часть большой системной работы, которую реготделение партии «Единая Россия» ведет уже семь месяцев в рамках проекта «Всё для фронта». Землякам-военнослужащим, как и во все предыдущие, отвезли то, что действительно пригодится на фронте – сбор ведут на основании обращений командиров. В этот раз - бензиновые генераторы малой и большой мощности, бензопилы, палатки, маскхалаты и, конечно, детские письма.

Фото: smolensk.er.ru.

«Везли много оборудования, автомобиль был перегружен настолько, что даже впервые за все поездки пришлось менять сразу два колеса. Один раз – буквально в пяти км от фронта», - рассказал руководитель смоленских единороссов, председатель облдумы Игорь Ляхов.

Фото: smolensk.er.ru.

Сама поездка заняла несколько дней, а ночевали в блиндажах недалеко от переднего края.

Первой точкой маршрута стала 144-ая ельнинская дивизия, которая находится «за ленточкой». Здесь не только передали оборудование, но и взяли в работу новое обращение. Необходимо докупить оборудование для станции управления дронами, ведь технологический прогресс на фронте не стоит на месте.

Навестили единороссы и бойцов из смоленского ОМОНа. Защитники рассказали о ряде бытовых трудностей, которые есть дома, на Смоленщине. Сергей Шелудяков отметил, что решение вопросов, с которыми обратились земляки, будет взято на особый контроль.

«Есть вопросы личные нерешенные, связанные с заработной платой, какие-то бытовые трудности, с которыми сталкиваются семьи. Обязательно будем все их закрывать», - отметил Сергей Шелудяков.

Фото: smolensk.er.ru.

В очередной раз полезные посылки доставили в добровольческий отряд «Феникс». Ранее бойцам передали ГАЗ-66, взамен авто, которое подорвалось на мине.

«Наша «шишига» в работе, помогает доставлять боеприпасы», - поделился Игорь Ляхов. Также бойцам пригодится дополнительная машина высокой проходимости – этот вопрос единороссы также взяли в работу.

Как рассказали бойцы и командование, сейчас первостепенная задача – производство масксетей. Они нужны для техники, блиндажей и окопов. По словам Игоря Ляхова, эту потребность планируют «закрыть» совместно с волонтерскими организациями.

«К тому же эту работу можно организовать в школах и средне специальных учреждениях. Этот вопрос мы обязательно отработаем совместно со смолянами», - считает Игорь Ляхов.

К слову, ранее координатор партпроекта «Всё для фронта» Артем Малащенков предложил школам Смоленского района присоединиться к этой работе.

«Чем больше людей подключится, тем безопаснее будет нашим парням там, тем качественнее и эффективнее они будут выполнять свои боевые задачи», - рассказал Артем Малащенков.

Встретились и с бойцами 49-ой зенитной ракетной бригады, с которой давно налажен тесный контакт. Единороссы помогают им средствами связи, генераторами, палатками и другим оборудованием. И, конечно, привозят весточки из дома, письма детей. В следующую поездку им также передадут маскировочные сети.

Фото: smolensk.er.ru.

Последней точкой маршрута стало подразделение, где исполняют долг мобилизованные жители Монастырщинского района. Им передали генераторы, палатки – все это для защитников собрали земляки: глава района, секретарь местного отделения «Единой России» Виктор Титов, депутат облдумы Александр Калугин и десятки неравнодушных жителей Монастырщины.

«Ребята наши геройски служат, отрабатывают поставленные задачи. И никто из них не настроен отступать. Для них важна поддержка земляков, которые ждут их дома. Там по-особому это воспринимается, это не просто слова. Наш народ стал надежным тылом для защитников. И та работа, которая объединила всех нас, неравнодушных к судьбе страны, это доказывает», - подытожил Игорь Ляхов.