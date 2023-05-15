Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики повышения артериального давления. Фото: Оксана ЗУЙКО

Артериальная гипертензия - одна из ведущих причин инвалидности и смертности в мире. Она значительно повышает риск заболеваний сердца, головного мозга, почек. Год за годом АГ стремительно молодеет, сообщают специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Чем это опасно? Самочувствие такого человека может долго оставаться хорошим - в этом коварство болезни. А когда симптомы возникают, время для профилактики болезни часто уже упущено. Если человек начал страдать этим заболеванием с 30–35 лет и в течение последующих 15 лет не знал об этом, а значит и не лечился, то к пенсионному возрасту он придет уже с сердечной недостаточностью, а может быть, и с инсультом, то есть, по существу, инвалидом. А иногда такой человек погибает, не дожив до пенсионного возраста.

Факторами риска появления гипертонии врачи обычно называют: наследственность; лишний вес; курение; злоупотребление алкоголем; сахарный диабет. В последние годы к таким факторам добавились: хронический стресс; для женщин – прием гормональных контрацептивов и ранняя менопауза. Также усугубилась проблема лишнего веса, начиная с детского и подросткового возраста.

- Следует понимать: чтобы жизнь была полноценной и качественной в любом возрасте, а тем более в пожилом, нужно как можно раньше начать заботиться о своем здоровье. Только приверженность к соблюдению правил, основанная на понимании пользы и снижении рисков для здоровья повышает качество жизни и обеспечивает активное долголетие. Профилактика самого коварного недуга современности - в осознанном подходе к соблюдению рекомендаций, - напоминают врачи.