Дорожные знаки

Около 400 км дорог будет отремонтировано в 2023 году как в Смоленске, так и в районах области. Фото предоставлено героем публикации.

Смоленскую область в 2023 году ждёт масштабный дорожный ремонт. Всего будет отремонтировано около 400 км дорог. На каких участках ждать дорожных рабочих, где пройдёт ямочный, а где капительный ремонт, что будет с улицами Твардовского и Нормандия-Неман?

Об этом и многом другом рассказал начальник департамента Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Сулимов. Дмитрий Васильевич стал гостем прямого эфира, посвящённого ремонту дорог, который на прошлой неделе провел Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области.

Почти 400 километров

- Дмитрий Васильевич, расскажите, пожалуйста, о планах по дорожному ремонту на 2023 год…

- В Смоленской области пятый год подряд реализуется нацпроект «Безопасные качественные дороги». Если в начале года в планах было отремонтировать около 300 км региональных дорог и 12 улиц Смоленска, то после обращения врио губернатора Василия Анохина к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину Смоленская область получила дополнительные средства (2,3 млрд рублей) на ремонт еще 92 км региональных дорог и ряда улиц областного центра. Всего в этом году будет отремонтировано 400 км дорог. Это беспрецедентный объём.

В настоящее время работы на объектах стартовали, филиалы

СОГБУ «Смоленскавтодор» и подрядные организации выполняют их в Дорогобужском, Глинковском, Велижском и других районах. Ремонт уже ведётся и на четырёх улицах в Смоленске, в ближайшее время приступим ещё к четырём. Думаю, до середины июня работы начнутся на всех запланированных к ремонту участках города.

От шоссе до площади

- Если говорить о Смоленске, есть ли понимание, что будет с улицей Твардовского? Будет ли завершён ремонт тротуаров?

- Ремонт улицы обязательно будет завершён, в том числе сделано обустройство тротуаров, перильных ограждений. В силу того, что подрядчик оказался крайне недобросовестным, протянул время и продолжать работы в осенне-зимний период уже было невозможно, контракт с ним был расторгнут, а остаток средств возвращён в региональный дорожный фонд. В самое ближайшее время будут проведены аукционные процедуры по выбору нового подрядчика. В планах - завершить все работы до конца года.

- Когда будет завершён многострадальный ремонт улицы Нормандия-Неман?

- В ближайшее время будет проведено обследование улицы. В этом году пройдут аукционные процедуры на проведение изысканий и дальнейшую разработку проектно-сметной документации. По результатам экспертизы дорожного полотна будет принято решение о возможном варианте завершения ремонтных работ (будет это капитальный ремонт или реконструкция). Работа предстоит большая, поскольку необходимо делать ливневую канализацию, парковочные карманы, убирать столбы освещения, которые сейчас находятся на проезжей части. Работы планируется выполнить в 2024 году.

- Стоит ли в планах ремонт участка дороги по улице Академика Петрова до Кловской?

- В настоящее время утверждён перечень улиц Смоленска, которые будут отремонтированы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году. К сожалению, указанный участок в него не попал. Однако это не значит, что улица останется без внимания. В зимний период «Смоленскавтодор» занимался здесь аварийным, а весной - ямочным ремонтом. Работы по приведению этой дороги в нормативное состояние в рамках содержания улично-дорожной сети завершатся в ближайшее время.

- Состояние дорожного полотна на улице Попова оставляет желать лучшего. А ведь недавно она ремонтировалась…

- В настоящее время улица Попова находится на гарантии после ремонта 2020 года. Подрядчик, который выполнял работы, внесён в реестр недобросовестных и, к сожалению, сделать ремонт в рамках гарантийных обязательств не сможет. Работы на улице Попова будут проводиться в рамках средств, предусмотренных на содержание улично-дорожной сети города.

- Сейчас ведутся работы на участке улицы Шевченко (от ул. Тенишевой до ул. Попова). Скажите, а что будет с участком от ул. Попова до ул. 2-го Верхнего Волока?

- На этом участке будет проведён ремонт «картами». В дальнейшем мы включим его в план работ на последующие годы, уже с учётом участка от Волока до поворота на пожарную часть.

- А что в перспективе ждёт улицу Фрунзе?

- Улица Фрунзе в 2020 году была отремонтирована по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и находится на гарантии. Заказчик работ - МКУ «Строитель». Недавно глава региона Василий Николаевич Анохин потребовал, чтобы подрядчики в кратчайшие сроки выполнили гарантийные работы в городе, поэтому в ближайшее время участок приведут в нормативное состояние.

- Будет ли ремонтироваться Досуговское шоссе?

- Да, в 2023 году планируется выполнить проектно-сметную документацию на реконструкцию шоссе. А в следующем году мы будем обращаться к федеральным властям за выделением средств на выполнение этого ремонта. Реализовать проект планируется за два года.

- С начала года отмечается рост жалоб на состояние дорожного покрытия на улице Кашена и площади Желябова…

- Этот транспортный узел, бесспорно, требует масштабной реконструкции. По самым скромным подсчётам, на эти цели необходимо более миллиарда рублей. Ситуация осложняется тем, что здесь проходит большое количество коммуникаций, трамвайные рельсы, которые также требуют реконструкции. Мы будем стараться включить территорию в программу ремонта в последующие годы (такая реконструкция займёт несколько лет). А в 2023 году здесь будут выполняться работы по заделке выбоин.

- Планируется ли в этом году ремонтировать межквартальные проезды в Смоленске?

- Да. На сегодняшний день сформирован перечень межквартальных проездов, которые будут капитально отремонтированы. Приступить к работам планируем в июне. Ремонтом займётся «Смоленскавтодор». Рассчитываю, что к 1 октября мы эти работы завершим.

До самых до окраин

- В микрорайоне Гнёздово ведётся ремонт моста через р. Ольшанку, движение транспорта по нему продолжается, в том числе большегрузов. Это точно безопасно?

- Данный мост является федеральным объектом, сейчас ведётся его полная реконструкция, с заменой основных конструкций. Перед началом масштабного ремонта была разработана проектно-сметная документация, проведена экспертиза, в том числе проект организации дорожного движения. И если бы появились даже малейшие сомнения в том, что конструкция моста выдержит движение большегрузного транспорта, то его бы ограничили или вовсе закрыли. На сегодняшний день опасений нет, всё идет в штатном режиме. Мост будет сдан в эксплуатацию в 2024 году.

- Жители Вяземского района с нетерпением ждут завершения ремонта Фроловского моста. Когда это произойдёт?

- Ремонт планируется завершить до конца года.

- Смоляне отмечают, что участок дороги, ведущией в Красный, находится в ненадлежащем состоянии. Учитывая значение данной дороги, каким образом может быть осуществлён её ремонт?

- Автодорога Смоленск-Красный является региональной. В начале мая Смоленский филиал СОГБУ «Смоленскавтодор» выполнял ямочный ремонт на самых разбитых её участках. Кроме того, благодаря получению регионом дополнительных средств на ремонт дорог мы включили в перечень дополнительных объектов участок дороги Смоленск-Красный общей протяжённостью 9,5 км.

- А что с дорогой Ольша-Велиж-Усвяты-Невель?

- Эта автодорога проходит по территории Смоленского, Демидовского и Велижского районов и соединяет регион с Псковской областью. Она входит в опорную сеть нашей области. В прошлом году по нацпроекту мы отремонтировали около 30 км дороги. В этом году запланирован ремонт трёх участков в Велижском районе общей протяжённостью 17 км. Один расположен до Велижа, если ехать со стороны Демидова, два - за Велижем в сторону границы с Псковской областью.

- Какие планы по ремонту дорог в Гагаринском районе?

- Что касается дороги Гагарин - Карманово, то в этом году в план работ по ремонту она включена практически полностью. Также начнётся капремонт путепровода через железную дорогу, который ведёт в Гагарин. Сейчас ведутся аукционные процедуры по выбору подрядной организации.

Уборка города

- Дмитрий Васильевич, расскажите об уборке дорог в Смоленске, в частности, парковочных карманов.

- Уборка улично-дорожной сети Смоленска от грязи и песка ведётся круглосуточно. Анонсы о проведении работ департамент транспорта ежедневно размещает в своих социальных сетях и через СМИ. Регулярно обращаемся к водителям с призывом не парковать автомобили в местах, где установлены временные знаки о запрете парковки и проведении работ. К сожалению, невозможно выполнить уборку в полном объёме, если не убрать припаркованный транспорт.

В ближайшее время будет закуплена дополнительная техника для уборки города, в том числе и тротуаров, пылесосы, тракторы, КДМ и другая техника. Однако вопрос не только в технике, а в том, что на данный момент сложился острейший дефицит кадров. Очень трудно найти машинистов погрузчиков и автогрейдеров, трактористов, в дефиците даже водители самосвалов и КДМ. Поэтому ждём всех желающих на работу!

Запись прямого эфира доступна в группах Смоленской области ВКонтакте (https://vk.com/smolensk) и Одноклассниках (https://ok.ru/smolobl67).

Ирина АЛЕКСЕЕВА