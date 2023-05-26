В преддверии профессионального праздника секретарь реготделения «Единой России» Игорь Ляхов помог отремонтировать Смоленскую областную библиотеку

Фото: smolensk.er.ru.

Новые двери, свежий ремонт в холлах первого и второго этажа, а также в служебном кабинете сотрудников – долгожданное обновление порадовало и преданных читателей именитой библиотеки региона.

Фото: smolensk.er.ru.

Фото: smolensk.er.ru.

Помог обновиться старейшей библиотеке Смоленской области секретарь регионального отделения «Единой России», председатель облдумы Игорь Ляхов. Ранее он был здесь на мероприятии и обратил внимание на необходимость ремонта – стены и потолок были в неприглядном состоянии.

Фото: smolensk.er.ru.

«Библиотека имеет почти двухвековую историю и осуществляет огромную просветительскую миссию. Сегодня она продолжает оставаться важным образовательным и развивающим центром региона», - подчеркнул Игорь Ляхов.

Фото: smolensk.er.ru.

Также при поддержке руководителя «Единой России» в регионе библиотечный фонд пополнился сотнями новых изданий.

«Нам хорошо известно, как много добрых дел вы делаете в сегодняшнее нелегкое время. Спасибо, что находите возможность поддерживать учреждения культуры, библиотеки, внося огромный вклад в патриотическое воспитание молодежи, в сбережение нашего исторического, культурного и духовного наследия, в приобщение молодого поколения к культурным ценностям», - поблагодарила директор Смоленской областной библиотеки имени А.Т. Твардовского Ольга Мальцева.