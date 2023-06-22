В четыре часа утра… 82 года назад началась Великая Отечественная война

Фото: smolsovet.ru.

Собравшиеся у Вечного огня почтили минутой молчания память тех, чьи жизни унесла Великая Отечественная война, начавшаяся 82 года назад и продлившаяся 1418 дней и ночей.

Фото: smolsovet.ru.

Зажечь Свечи Памяти, лампады, возложить красные огненные гвоздики на рассвете 22 июня в сквер Памяти Героев пришли заместитель Губернатора Смоленской области Анастасия Гапеева, заместитель председателя Смоленской областной Думы Николай Мартынов, временно исполняющий полномочия Главы города Смоленска Александр Новиков, депутаты Смоленского городского Совета: Николай Шумейко, Евгений Рудак, Владимир Рыкалов, Наталия Семенцова, Сергей Харламов, Светлана Новикова и др.

Фото: smolsovet.ru.

«Историческая память должна быть единая, верная, не изуродованная... Сейчас мы вольно-невольно проводим параллель между поколением сороковых и нынешним поколением, которое почувствовало, насколько хрупок мир, поколением, которое сегодня так же доблестно защищает Отечество. Всех захватывают переживания, чтобы мир был не нарушен, чтобы дети видели только спокойное будущее и семьи были счастливыми… Все мы думаем об одном и том же. И именно сейчас на глазах укрепляется связь поколений, растёт уважение к общей истории», - подчеркнула координатор проекта «Единой России» «Крепкая семья», депутат горсовета Светлана Новикова.

Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор совершил заупокойную литию по воинам и мирным жителям – жертвам Великой Отечественной войны.

Фото: smolsovet.ru.

Акция «Свеча Памяти» пройдёт также в 12.00 у Кургана Бессмертия в Реадовском парке, а также на Покровском воинском захоронении и у братской могилы 30 тысяч граждан, погибших в госпитале военнопленных 1941-1943 годов, на проезде Маршала Конева.

В 12.15 по всей стране одновременно будет объявлена минута молчания – именно в это время в 1941 году в эфир вышло обращение к гражданам СССР о нападении фашистской Германии.

Фото: smolsovet.ru.

Смоленщина – одной из первых приняла на себя удар Великой Отечественной войны. Через две недели с момента её начала, в июле 1941 года, немцы были уже в Смоленске. Три года город находился в оккупации, 93 процента жилого фонда было разрушено. Освобождён город был 25 сентября в 1943 года.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 6 мая 1985 года Смоленску присвоено почётное звание «Город-Герой» с вручением медали «Золотая Звезда» за мужество и стойкость, проявленные защитниками города, массовый героизм трудящихся в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.