Ко Дню доброхотов на Смоленщине приведут в порядок памятники в труднодоступных местах

Фото: smolensk.er.ru.

День доброхотов в Смоленской области уже много лет отмечают в день окончания Второй мировой войны – сейчас это 3 сентября. На территории региона в годы Великой Отечественной войны шли кровопролитные бои, Смоленщина стала преградой для гитлеровских войск на пути к Москве. В память о фронтовиках, партизанах, убитых и замученных мирных жителях установлены сотни памятников, монументов, обелисков. Каждый год доброхоты благоустраивают эти места памяти.

В этом году поисковики и активисты федерального проекта «Единой России» «Историческая память» в Смоленской области вышли с инициативой найти и благоустроить памятники в труднодоступных местах, где деревень уже не существует, а дороги давно заросли бурьяном.

Фото: smolensk.er.ru.

Отметим, федеральный проект «Единой России» «Историческая память» работает в регионе уже несколько лет. Главная цель, которую ставит руководитель федерального проекта, депутат Госдумы Александр Хинштейн – сохранять память о героическом прошлом, заботиться о наследии победителей фашизма.

«У нас действительно есть памятники в небольших сельских поселениях, где жители не могут постоянно ухаживать за ними, а также в бывших деревнях, которых уже давно нет на карте. Есть места памяти, к которым проехать без специальной техники невозможно. Помимо обелисков героям Великой Отечественной войны порой нуждаются во внимании памятники героям 1812 года», - прокомментировал председатель Смоленской областной Думы, координатор федерального проекта «Историческая память» в Смоленской области Игорь Ляхов.

Фото: smolensk.er.ru.

К работе по поиску таких труднодоступных мест вовлекут каждое муниципальное образование. Детали большой работы обсудили во время селекторного совещания.

По словам сенатора РФ, лидера поисковиков Смоленщины Нины Куликовских, постоянный мониторинг памятных мест – необходим.

«Есть воинские захоронения, которые стоят на балансе, внесены в реестр, имеют свой паспорт, однако есть и такие, которые нигде не числятся. Например, места гибели и расстрелов партизан. На гражданских кладбищах есть одинокие могилы ветеранов, за которыми уже некому ухаживать. Кроме того, часто сами местные жители рассказывают о таких местах, случайно находят их в лесах», - рассказала Нина Куликовских.

Своим опытом работы поделился командир отряда «Доброхоты» Александр Семёнов. Именно этот отряд стал первопроходцем в непростой, но важной работе. Только за первую половину текущего года им удалось привести в порядок 14 одиноких могил ветеранов ВОВ. Доброхоты, как правило, проводят уборку территории, спил аварийных деревьев, косметический ремонт памятника, покраску ограды, меняют поклонные кресты, надгробные таблички, обновляют записи на них.

Фото: smolensk.er.ru.

После того, как активисты проекта «Историческая память» составят реестр труднодоступных и требующих внимания памятных мест, доброхоты выйдут во всех районах области, чтобы привести их в порядок.