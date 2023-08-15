Тёмкинский район встретил поисковиков Международной учебно-тренировочной Вахты Памяти – история о людях

Фото: smolensk.er.ru.

Поисковики из 14 регионов страны - от Смоленской области до Тюмени, Екатеринбурга, Дагестана и Республики Беларусь приехали в Тёмкинский район, чтобы продолжить традиции поиска и взрастить новых учеников. Главное отличие учебно-тренировочной Вахты Памяти – это обучение молодых поисковиков. В этом году все вместе отметили юбилей Вахты – она стала 25-ой.

«В этом году мы посвятили Вахту Памяти 80-летию освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Здесь собралось очень много молодежи из разных регионов страны. Для них проводят практические занятия, мастер-классы опытные наставники, для самых маленьких поисковиков, которые приехали с родителями, работает «Лесная школа», - рассказала лидер поискового движения на Смоленщине, координатор проекта «Единой России» «Связь поколений» Нина Куликовских.

Фото: smolensk.er.ru.

Отметим, ежегодно Вахта Памяти в Смоленской области проходит при поддержке федерального проекта «Единой России» «Историческая память».

Смоленщина встретила поисковиков непогодой, несколько дней шли проливные дожди, однако это не помешало начать масштабную работу по поиску. Всего за пару дней обнаружено порядка десяти бойцов Великой Отечественной войны. Троих из них нашел поисковый отряд Тёмкинского района с символичным названием «Надежда».

«Наш отряд занимается поисковой деятельностью уже более 20 лет, на нашем счету около тысячи солдат, порядка 40 медальонов. Мы очень рады, что юбилейная Вахта Памяти проходит у нас. Это героический и многострадальный район, здесь проходила Ржевско-Вяземская операция, шли тяжелые бои», - рассказала командир поискового отряда Ирина Таначева.

Фото: smolensk.er.ru.

Как отметил Глава Тёмкинского района Сергей Гуляев, поисковикам всегда рады, ведь они возвращают солдатам судьбу, имена и дом.

Для того, чтобы принять участие в Вахте Наталья Спицина проехала тысячи километров. Она из города Северска Томской области. Со Смоленщиной ее связывает личная история. В Издешково был найден ее дедушка. «Я надеюсь, что когда-нибудь побываю и в том месте, где был найден мой дед», - рассказала она.

Свои первые шаги в поиске делает Тимур Юмачиков. Он воспитанник областного поискового центра имени Артура Ольховского. На Смоленщину приехал из Тюмени.

«Я с детства увлекался историей, в поисковый отряд меня записала бабушка. В третий раз участвую в Вахте Памяти, впервые в Смоленской области. Мы детально изучаем карты и события тех лет, прежде чем пойти в лес. Сейчас ведем работы недалеко от реки», - рассказал Тимур.

Именно для таких молодых и неравнодушных ребят как Тимур на Смоленщине ежегодно проходят учебно-тренировочные Вахты Памяти. Поисковики отмечают положительную тенденцию - и подростков, и взрослых с каждым годом становится все больше.

В поиск приходят люди разных профессий. Так, несколько лет назад был создан отряд из сотрудников Следственного комитета. Ежегодно в Вахтах Памяти принимает участие и отряд «Славяне». Он создан в 2016 году по инициативе председателя Смоленской областной Думы Игоря Ляхова.

«В истории отряда был случай, когда поднимали верхового солдата, это когда останки лежат на поверхности. Тогда пришлось очень аккуратно расчищать по миллиметру землю, но радость была от того, что солдат был с медальоном – его имя было установлено», - рассказал поисковик отряда, депутат Смоленской областной Думы Андрей Моргунов.

Открытие Вахты Памяти сопровождало важное событие – останки двух бойцов – уроженцев Башкортостана были переданы на родину. Их во время предыдущей Вахты поднял отряд «Эхо» из Холм-Жирковского района. Вместе с личными вещами бойцов делегации из Башкортостана были переданы медали «Шагнувшие в бессмертие».

Впереди у поисковиков почти десять дней тяжелых работ и обучения. Всё это ради одной большой цели – вернуть имена героям Великой Отечественной войны и подарить надежду родным. Закрытие учебно-тренировочной Вахты Памяти состоится 22 августа.