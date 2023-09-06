Единство задач и целей

Фото: Наталья Ионова.

Совместная работа законодательной и исполнительной ветвей власти. На Смоленщине этого не было на протяжении последних одиннадцати лет. И вот, история области делает крутой поворот в сторону единства, когда планируются совместные задачи и ставятся общие цели. Когда руководство берёт единый курс — на развитие.

Перспективный план

Главным политическим событием этого года в Смоленской области стало назначение на пост врио губернатора молодого, но уже опытного и эффективного управленца Василия Анохина. Обсуждая с Президентом перспективы развития Смоленщины, будущую работу и основные цели, Василий Анохин сообщил, что готовит план развития региона, который будет представлен главе государства.

Безусловно, такая работа требует огромных усилий — в плане развития должно быть учтено всё, что касается жизни области. Вот почему к созданию Стратегии, именно такое название получила программа развития, подключились представители всех сфер жизни области — науки, культуры, бизнеса, производств, сельского хозяйства, строительства, образования и т.д.

Лидер списка

Работе нового главы региона, его продуктивности и эффективности, дали высокую оценку сильнейше политические силы Смоленщины. Действительно, с первых шагов Василий Анохин начал решать вопросы, которые ещё вчера казались бесперспективными. Стратегический план развития области, включающий все ключевые направления, уже с самого начала выглядел как абсолютно рабочий инструмент. Поэтому неудивительно, что Партия «Единая Россия» предложила Василию Николаевичу возглавить общеобластную часть списка на выборах в Смоленскую областную Думу. На июньской партийной конференции решение о выдвижении Василия Анохина в качестве кандидата было поддержано большинством голосов.

Общие задачи. Единый курс

Партийцы немедленно подключились к работе над Стратегией. Уже в июне по всей области стали проводиться стратегические сессии, участники которых — лидеры общественного мнения районов — не только говорили о наболевших проблемах, но и вносили свои предложения в план развития Смоленщины. Все варианты решения острых вопросов фиксировались, анализировались, обсуждались. Очень многое было включено в рабочую повестку и в итоге стало частью стратегического плана по улучшению и повышению качества жизни смолян. Более того, партийцы и сторонники, подведя промежуточный итог реализации «Народной программы», которую региональное отделение принимало пять лет назад, вносили свои предложения в Стратегию развития.

«Стратегия развития области, предложенная Василием Анохиным, и Народная программа регионального отделения Партии «Единая Россия», которая принимается на ближайшие пять лет — это наша общая работа. Мы с уверенностью можем сказать, что ставим перед собой общие цели и готовы работать в одной крепкой связке, чтобы все намеченное было достигнуто», — так прокомментировал это секретарь смоленского отделения Партии, председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов.

В одной команде

Воплотится ли в жизнь то, что запланировано в Стратегии развития Смоленской области — будет зависеть от команды. Для того, чтобы планы стали реальностью, Василию Анохину нужен надежный коллектив единомышленников. Тех, чьи интересы и планы будут полностью совпадать с курсом, намеченным на глобальные перемены.

Уже сегодня врио губернатора обращается к кадровому резерву «Единой России», меняя неэффективных районных глав на квалифицированных и профессиональных управленцев. Впереди — решение серьезных и важных задач, сложный и непростой путь, который можно преодолеть, руководствуясь едиными принципами. Общая программа Василия Анохина и регионального отделения Партии — это возможность воплощения задуманного для вывода региона из затянувшегося кризиса. Это план, который учитывает интересы смолян всех возрастов и профессий. Стратегия развития, в создании которой принимали участие все районы — это реальная возможность изменить жизнь на Смоленщине к лучшему.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда избирательного объединения «Смоленское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».