В команде замена: Анохин выводит в районы кадровый резерв Единой России

Фото Наталья Ионова.

Одним из главных отличий работы Василия Анохина можно назвать отказ от тактики «руководства из кабинета». Поездки в районы области и общение с жителями стали не редким исключением в рабочем графике врио губернатора, а еженедельным обязательным пунктом. Анохин уверен, оперативное реагирование на запросы жителей, внимание к людям, их нуждам, открытая коммуникация и присутствие — залог эффективного и качественного решения проблем Смоленщины. Более того, глава региона своим примером побуждает руководителей всех уровней придерживаться той же модели управления.

Впрочем, речь идёт не только о личном примере и призыве ему следовать. Анохин — опытный и эффективный управленец, который уделяет пристальное внимание работе своей команды и ставит перед ней очень серьезные задачи. Он прекрасно понимает, что все звенья большой цепи должны работать одинаково эффективно, исключения не допускаются. В противном случае проблемы или будут решены не в срок, или вовсе отложены в долгий ящик. Для современного руководителя, которым является Василий Николаевич, это неприемлемо. Вот почему кадровый вопрос стал одним из самых важных для врио губернатора. Оценка эффективности и работоспособности была дана каждому чиновнику, занимающему руководящие посты. Как следствие — серьёзные обновления команды.

Аналитики придерживались мнения, что кадровые перестановки начнутся после сентябрьских выборов. Однако с марта, когда Василий Анохин был назначен на свой пост, до сентября — полгода. Терять драгоценное время, за которое можно решить ряд наболевших вопросов Смоленщины, новый глава области не стал. Оперативно реагируя на запросы жителей районов, анализируя ситуацию и делая выводы, Анохин начал менять непопулярных и неэффективных руководителей муниципальных образований. За довольно короткое время состав районных глав обновился на четверть — в отставку подали шесть чиновников.

Следуя кадровой политике аппарата Президента — ключевые посты должны занимать компетентные и профессиональные специалисты с необходимым опытом и знаниями — врио губернатора очень серьёзно подходит к назначениям в своей команде. Так, определяясь с кандидатами на вакантные должности руководителей районов, Василий Анохин обратился к списку «партийного призыва», который представила ему «Единая Россия», объявившая мобилизацию среди своих членов и сторонников.

После проведения опросов в отделениях Партии, был составлен список опытных специалистов и эффективных управленцев. В августе отобранные кандидаты были представлены Анохину в качестве кадрового резерва. Результатом встречи стали два назначения — Сергей Шапкин, экс-директор центра «Мой бизнес», теперь исполняет обязанности главы Хиславичского района, а бывший начальник Департамента государственной службы занятости Роман Захаров — главы Ярцевского района. Очевидно, что в дальнейшем ставка будет делаться и на других кандидатов из списка «кадрового призыва», которые смогут усилить и поддержать команду Василия Анохина, работая в темпе нового времени и соответствуя всем его вызовам.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата на должность Губернатора Смоленской области Анохина Василия Николаевича