Более 150 памятников в труднодоступных местах привели в порядок ко Дню Доброхотов на Смоленщине

Фото: Андрей Смирнов.

В Смоленской области День Доброхотов прошел продуктивно. Более 150 памятников, братских захоронений, одиноких могил привели в порядок поисковики, активисты проекта «Историческая память» и просто неравнодушные жители. Старт акции дали еще в начале августа. Основная сложность заключалась в том, чтобы найти в труднодоступных местах обелиски, которые требуют ухода. Как ранее отмечала сенатор РФ, лидер поисковиков Нина Куликовских, в регионе еще остаются воинские захоронения, которых нет в реестре. Именно на них сделали основной акцент.

Большой субботник в этот день развернулся на старинном кладбище на Окопной в Смоленске. Молодогвардейцы, общественники вышли на уборку. Масштаб работ внушительный – убрать старый забор, ветхие деревья, сорняки вдоль могил, привести в порядок купель. О том, что здесь необходим серьезный подход, рассказали сами жители, они также вышли на уборку. Народную инициативу поддержал координатор федерального проекта «Единой России» «Историческая память» Игорь Ляхов.

Фото: Андрей Смирнов.

«Проект работает в течение всего года – вне зависимости от даты, однако итоги подводят 3 сентября – в День Доброхотов, который также является днем окончания Второй мировой войны. Задача – по максимуму найти и благоустроить заброшенные места, памятники. Ценно, что люди понимают, что это важно, хранят память и выходят на уборки – фронт работ огромный», - прокомментировал Игорь Ляхов.

В Краснинском районе члены поискового отряда «Русич» привели в порядок мемориал в деревне Викторово. «Памятник посвящен нашим воинам-землякам, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Он был установлен в 1986-м году», – рассказала командир поискового отряда «Русич» Светлана Калабская.

Поисковики вместе со школьниками скосили траву, убрали территорию вокруг мемориала, почистили и покрасили скульптуру Воину-освободителю. Также привели в порядок две могилы участников Великой Отечественной войны.

Доброхоты работали по всей Смоленщине. В Починковском районе привели в порядок могилу Неизвестного солдата вблизи деревни Кубарки Стодолищенского поселения. Здесь в конце июля - начале августа 1941 года воины 28-й армии попали в окружение и с боями прорывались, неся большие потери. Сейчас место поглотил лес – до ближайшей деревни почти 3 км. Активисты обкосили территорию, вырубили лишний кустарник, покрасили обелиск, заменили надгробие.

Фото: Андрей Смирнов.

В Смоленском районе депутат облдумы Артем Малащенков и команда доброхотов поработала на месте гибели Героя Советского Союза Алексея Куликова в деревне Солошино. Боец, как и вся рота, что сражалась с немецкими захватчиками за высоту, пал смертью храбрых.

Ярцевчане позаботились об одиноких могилах ветеранов Великой Отечественной войны. Старое кладбище находится в лесу недалеко от деревни Петрово.

Около воинского захоронения, где покоятся солдаты, убитые фашистами в 1942 году, провели уборку сафоновские активисты. В Монастырщине порядок навели у могил партизан.

Сразу у нескольких мемориалов поработали демидовские доброхоты – у братской могилы бойцов и командиров в урочище Моисеенки, а также у памятника «Скорбящему солдату» в Пржевальском.

Два памятных места благоустроили в Угранском районе - погибшим воинам народного ополчения недалеко от деревни Глотовка и памятник в 7 км от деревни Мытишино.

Кардымовские активисты навели порядок около мемориала погибшим в 1941 году на Ратчинской переправе под деревней Соловьево, здесь части Красной армии с огромными потерями вырывались из окружения.

По словам поисковика, командира отряда «Доброхоты» Александра Семёнова, обычно отряд в год приводит в порядок от 50 до 70 памятников. На этот раз трудились на одиноких могилах участников Великой Отечественной войны на гражданском кладбище по Рославльскому шоссе.

«Идея привести в порядок именно одинокие могилы ветеранов пришла еще во время пандемии. Тогда мы были на нескольких и увидели, что частично они в запустении. У кого-то уже нет родственников, у кого-то они живут в других регионах. Поэтому эту миссию мы взяли на себя. Всего облагородили 17 могил – покосили траву, покрасили монумент, обновили надписи», - рассказал Александр Семёнов.

Отметим, федеральный проект «Историческая память» работает в регионе уже несколько лет. Главная цель, которую ставит федеральное руководство проекта – сохранять память о героическом прошлом, заботиться о наследии победителей фашизма. А такое взаимодействие поисковиков и активистов «Единой России» в Смоленской области как раз дает возможность ежегодно приводить в порядок памятные места.