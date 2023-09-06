Главное — люди

Фото Наталья Ионова.

Поэтому к работе над новой стратегией развития Смоленской области привлекли не только узких специалистов из областной Администрации, но и представителей малого и среднего бизнеса, производственников, фермеров, глав муниципальных образований, простых жителей районов. Главные авторы стратегии — это сами смоляне.

Во время первых же поездок по районам Смоленской области врио губернатора Василий Анохин понял: смолянам остро не хватает прямого контакта с органами власти. Поэтому во все запланированные поездки он в обязательном порядке включал личные встречи с людьми. На каждую встречу приходили сотни жителей. Василий Николаевич старался ответить на все вопросы, а их за предыдущие годы игнорирования жителей властями накопилось немало. Чтобы охватить все вопросы, вместе с главой региона на встречи приезжали представители профильных департаментов. Из множества озвученных проблем постепенно вырисовывалась общая картина — что надо поменять в Смоленской области.

Случалось такое, что на встречах люди жаловались: врио губернатора они наконец-то увидели вживую, а собственного главу поселения в глаза не видели. В таких случаях Василий Николаевич немедленно вызывал «виновника торжества» «на ковер». И по итогам встреч обязал всех глав районов организовывать встречи с жителями не реже, чем два раза в год. А еще — вести личные телеграм-каналы с открытыми комментариями.

Василий Анохин уверен: именно благодаря прямому общению с жителями у глав районов появляется возможность узнавать о самых насущных проблемах и решить вопросы максимально оперативно. Следить за этим он будет лично. За неисполнение поручений врио губернатора будут сделаны соответствующие оргвыводы.

Как известно, Василий Анохин от слов к делу переходит очень быстро. И уже несколько глав районов, что не сочли нужным работать «на новых скоростях» и проигнорировали требования главы региона о постоянном диалоге с жителями, были вынуждены покинуть свои рабочие места.

Кроме того, для разработки новой стратегии развития Смоленщины Василий Анохин инициировал ряд стратегических сессий. В них приняли участие представители малого и среднего бизнеса, общественных организаций, крупные промышленники, редакторы основных областных СМИ, главы районных администраций. Практически 90% прозвучавших инициатив взяли в работу над стратегией. «Единая Россия» тоже оказала проекту неоценимую поддержку. Меньше чем за полтора месяца партия провела в районах области больше двух десятков стратегических сессий с участием представителей сфер образования, культуры и здравоохранения, предпринимателей, депутатов райсоветов, общественников.

Получается, что каждый из нас, как и предлагал Василий Анохин, внес свою лепту в то, какой будет Смоленщина в ближайшие пять лет. Будем трудиться вместе, чтобы сделать Смоленщину комфортным для жизни, богатым, успешным регионом, у которого есть своя особая миссия в жизни страны.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда избирательного объединения «Смоленское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,