7 причин голосовать за Василия АНОХИНА

Фото: Наталья ИОНОВА.

Кандидатом в губернаторы Смоленской области выдвинут Василий Николаевич АНОХИН. Вот 5 основных причин, почему мы будем голосовать за него на выборах 8, 9 и 10 сентября:

Знает и любит Смоленщину

В 2016–2018 гг Василий Николаевич работал на посту вице-губернатора Смоленской области, занимался вопросами финансовой и бюджетной политики, экономики и внешнеэкономических связей, информационных технологий и связи. Под его началом был принят ряд серьёзных мер в сфере финансово-бюджетной политики. В результате удалось не только сократить долг, но и добиться профицита в областном бюджете.

Опытный управленец

В секретариате вице-премьера Правительства РФ Виталия Мутко под руководством Анохина был разработан комплекс мер социальной поддержки пострадавшим от наводнения 2019 года в Иркутской области. Василий Николаевич лично контролировал работы по восстановления инфраструктуры. Работая в Москве, Василий Анохин занимался вопросами интеграции новых регионов – речь шла о внедрении Донецкой и Луганской Народных Республик в социальную и экономическую сферы РФ.

Постоянно повышает уровень компетенций

Окончил Академию экономической безопасности МВД России с красным дипломом. Защитил диссертацию и получил степень кандидата экономических наук. Понимая, что экономика – не узконаправленная наука, а комплекс, требующий широких знаний в различных областях, поступил в магистратуру Финансового университета при Правительстве РФ, по специальности «юриспруденция и финансовое право», продолжил обучение в Российской экономической школе, по окончании которой в 2016, получил степень магистра финансов. В 2017 году стал выпускником «школы губернаторов» – программы подготовки кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления в РАНХиГС.

В прямом контакте с жителями

Позиция Василия Анохина – «власть формируется людьми». Он уверен, что только совместными усилиями, действуя одной слаженной командой неравнодушных и активных смолян можно добиться серьезных результатов. Вот почему с первых же дней пребывания на посту руководителя региона, ввёл практику еженедельных поездок в районы области и прямой коммуникации с жителями. Все вопросы и предложения, озвученные на встречах, немедленно передаются в работу, по каждому из них Анохин требует отчёта от руководителей районов.

Системный подход к руководству

Главное требование, которое предъявляет врио губернатора к себе и своей команде – высокая степень эффективности. Василий Николаевич собственным примером демонстрирует, что любые, даже самые сложные вопросы можно решить, если подходить к ним системно и грамотно. За полгода его нахождения на посту были заключены важные соглашения о сотрудничестве и многомиллионных инвестициях в самые разные сферы экономики Смоленщины. Василием Анохиным разработана Стратегия развития региона, которая включает в себя все основные сферы жизни Смоленщины. Каждый из этих вопросов будет находиться на личном контроле губернатора.

Настоящий патриот

В Смоленске создан Центр поддержки мобилизованных, который помогает семьям военнослужащих. Глава региона уделяет большое внимание мерам социальной поддержки семьям военнослужащих. Василий Николаевич постоянно находится на связи с командирами, знает о том, что нужно на передовой в данный момент, оперативно решает вопросы отправки гуманитарных грузов на фронт. Василий Анохин лично посещал зону СВО, доставляя необходимые бойцам медикаменты и оборудование.

Хороший семьянин

Семья – это самое дорогое и важное в жизни, считает Василий Анохин. Она дает силы и вдохновляет на работу, на постоянное развитие, учит взаимоуважению, терпению, готовности в любую минуту прийти на помощь близкому человеку. Это непреходящая ценность, которую необходимо популяризировать в современном обществе и прививать молодежи.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата на должность Губернатора Смоленской области Анохина Василия Николаевича.