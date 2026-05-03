В Смоленске 5 мая пройдёт Финал Кубка России по алгоритмическому программированию

Смоленской области доверено право проведения Финала Кубка России по алгоритмическому программированию, сообщает администрация региона. Соревнования состоятся 5 мая в Культурно-выставочном центре имени Тенишевых.

Развитие спортивного программирования в регионе началось в 2024 году с запуска Школьной и Молодёжной лиг «Цифровой атом». За два года соревнования выросли до Всероссийских, а в 2026 году приобрели международный статус — в них участвуют спортсмены из Абхазии, Беларуси, Венгрии и Узбекистана. Сегодня лиги «Цифрового атома» — крупнейшие турниры по алгоритмическому программированию в России, объединяющие участников из более чем 45 регионов и свыше 30 технических вузов.

Губернатор Василий Анохин активно поддерживает развитие спортивного программирования в регионе. Программисты Смоленщины регулярно участвуют в финалах первенств, кубков и чемпионатов России в дисциплинах «алгоритмическое программирование», «программирование систем информационной безопасности» и «программирование робототехники».

Организаторы финала: Общероссийская Федерация спортивного программирования, Минспорта РФ, региональное отделение Федерации спортивного программирования и Центр современных спортивных технологий Концерна Росэнергоатом.