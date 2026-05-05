С начала весны в Смоленской области трава горела более 500 раз

Фото из архива. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала весеннего сезона в Смоленской области сухая трава горела 520 раз, выгорело более 1600 гектаров земли, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.

Только за первые дни мая зафиксировали: 1 мая — 11 случаев, 2 мая — 28 случаев, 3 мая — 54 случая. Практически всегда трава горит по вине человека. Особенно опасны палы вблизи населённых пунктов, лесов и сельскохозяйственных угодий.

На сегодняшний день сотрудники МЧС составили 81 протокол за нарушение правил пожарной безопасности. Штрафы для граждан — от 5 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч, для предпринимателей — от 40 до 60 тысяч, для юридических лиц — от 300 до 400 тысяч рублей. Сумма штрафа возрастает, если в регионе действует особый противопожарный режим.

А в это время в регионе сохраняется угроза атаки беспилотными летательными аппаратами. Для отражения ударов вражеских дронов работают силы ПВО Министерства обороны. Смолян призывают не поддаваться панике.