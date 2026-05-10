Общество10 мая 2026 5:06

93-летняя смолянка получила статус ветерана и выплату после вмешательства прокуратуры

С 1944 по 1945 год женщина, будучи несовершеннолетней, трудилась в колхозе «Труд»
Фото из архива.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Смоленского района провела проверку по обращению 93-летней местной жительницы, которая не могла реализовать свои права как ветеран Великой Отечественной войны, сообщает ведомство.

Установлено, что в период с 1944 по 1945 год женщина, будучи несовершеннолетней, трудилась в колхозе «Труд». Однако из-за отсутствия в архивах дополнительных письменных документов, подтверждающих факт работы в тылу в военное время, она не смогла оформить статус ветерана и получить положенные единовременные выплаты.

Благодаря вмешательству надзорного ведомства пенсионерке присвоили статус, выдали удостоверение и выплатили причитающиеся денежные средства. Общая сумма выплат составила 105 тысяч рублей.

Ранее "КП" писала", что в Смоленске ограничат парковку у драмтеатра 10 и 11 мая из-за массовых мероприятий (подробнее).