Школьник из Смоленска стал победителем Всероссийской олимпиады по английскому языку

Всероссийская олимпиада школьников завершилась победой ученика средней школы № 8 города Смоленска Александра Сергеенкова — он стал лучшим по английскому языку, сообщает Правительство Смоленской области. Ещё семеро смоленских школьников вошли в число призёров.

Заключительный этап прошёл с 14 марта по 3 мая в 13 регионах страны и в «Сириусе». В нём участвовали более 8,3 тысячи школьников со всей России, свыше 4 тысяч из них стали победителями и призёрами. Смоленскую область представляли 25 ребят из шести муниципальных и городских округов — они соревновались по 20 предметам из 24.

Призёрами стали: Данила Бочкарев (лицей имени Кирилла и Мефодия) — химия, Тимофей Новиков (школа № 3 Десногорска) — история, Артём Митрофанов (лицей имени Кирилла и Мефодия) — математика, Сергей Рыжов (школа № 17 Смоленска) — информатика, Елизавета Синица (лицей имени Кирилла и Мефодия) — обществознание, Ника Чудакова (школа-гимназия Ярцева) — английский язык, Родион Пушкарёв (лицей имени Кирилла и Мефодия) — право.

Олимпиада проводится в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети», инициированного президентом Владимиром Путиным. Победителей и призёров поздравили в правительстве региона, поблагодарив учителей и родителей за подготовку.