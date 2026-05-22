В Гнёздово 24 мая пройдёт Международный фестиваль «Славянское братство»

В воскресенье, 24 мая Историко-археологический комплекс станет центром притяжения для любителей народной культуры, сообщает Правительство Смоленской области. Фестиваль организован в рамках Года единства народов России по решению президента Владимира Путина.

На центральной сцене выступят взрослые коллективы из Смоленска, регионов России и Беларуси. На малой сцене — юные артисты. Также гостей ждут ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества, мастер-классы по старинным ремёслам, аттракционы, интерактивные зоны и фудкорт. Начало в 12:00, вход свободный.

