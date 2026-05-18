Когда стартует купальный сезон в Смоленске и где можно отдыхать

В Смоленске купальный сезон начнётся 1 июня на четырёх официальных пляжах. Купаться разрешили на Реадовском, Ключевом, Дубровенском озёрах и водоёме в парке «Соловьиная роща». Сезон продлится до 28 августа.

До открытия на этих водоёмах проведут водолазное обследование и очистят дно от мусора и опасных предметов. Спасатели будут работать ежедневно с 11:00 до 19:00.

Купание запрещено в парке 1100-летия Смоленска, Лопатинском саду, Солдатском озере, озере Подснежники, Дачном пруду и пруду на реке Вязовенька, а также в любых других неустановленных местах.

