Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 мая 2026 10:00

Когда стартует купальный сезон в Смоленске и где можно отдыхать

В Смоленске официально определены сроки купального сезона на 2026 год
Источник:kp.ru
Фото из архива

Фото из архива

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Смоленске купальный сезон начнётся 1 июня на четырёх официальных пляжах. Купаться разрешили на Реадовском, Ключевом, Дубровенском озёрах и водоёме в парке «Соловьиная роща». Сезон продлится до 28 августа.

До открытия на этих водоёмах проведут водолазное обследование и очистят дно от мусора и опасных предметов. Спасатели будут работать ежедневно с 11:00 до 19:00.

Купание запрещено в парке 1100-летия Смоленска, Лопатинском саду, Солдатском озере, озере Подснежники, Дачном пруду и пруду на реке Вязовенька, а также в любых других неустановленных местах.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что врач назвала оптимальную температуру для открытия купального сезона. Терапевт Чернышова: купаться можно при температуре воды не ниже +18 градусов (подробнее).