Смолян приглашают на главное молодёжное событие года — фестиваль «ТопФест» в «Лужниках»

12 июня на Большой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники» в Москве состоится Всероссийский молодёжный фестиваль «ТопФест». Мероприятие соберёт более 80 тысяч зрителей.

На одной сцене выступят популярные блогеры и звёзды: Влад Кобяков, Глент, Катя Адушкина, Янгер, Поли, Газан, Марьяна Локель, Стешок, Карина Кагра, Настя Кош, Макс Кобзов и другие. Специальные гости — Дима Билан, Юлианна Караулова, Валя Карнавал. Гостей ждут более 50 музыкальных номеров и развлекательная программа. Трансляцию увидят более 200 миллионов зрителей по всей стране.

Московское шоу — главная часть всероссийского гастрольного тура, который охватит 15 городов и соберёт более 500 тысяч зрителей. Подробности — на сайте www.topfest.ru.

