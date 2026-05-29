Врачи в ЦРБ Смоленской области получат миллион рублей сверх земских выплат

Единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей получат врачи, которые придут работать в центральные районные больницы по наиболее востребованным профилям. При этом за ними сохранятся все остальные меры поддержки. Участвовать могут врачи, которые раньше не получали выплаты по федеральной программе «Земский доктор».

С начала 2026 года в Руднянскую ЦРБ трудоустроились психолог, врач общей практики и стоматолог. В Смоленскую областную больницу пришли терапевт и анестезиолог-реаниматолог, в Детскую клиническую больницу — два педиатра. По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» медики получают единовременные выплаты, компенсации аренды жилья и части ипотеки. В этом году планируют трудоустроить 79 земских докторов и приобрести 22 квартиры для врачей. Более 350 молодых специалистов завершат обучение и начнут работать в медучреждениях региона.

