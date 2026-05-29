В Смоленске партия «Новые люди» провела масштабную дискотеку «Жить по-новому» для старшего поколения

Фото: пресс-служба партии "Новые люди".

Партия «Новые люди» продолжает реализовывать в Смоленской области программу активного долголетия «Жить по-новому». Накануне на площадке ДК профсоюзов состоялся очередной концерт, который собрал более ста участников. Для гостей выступал кавер-дуэт «А2». Артисты исполнили всеми любимые хиты 80-х и 90-х. А чтобы сохранить памятные моменты праздника, каждый желающий мог сделать снимки в фотозонах и сразу получить их в распечатанном виде.

Кроме того, на главной сцене события команда «Новых людей» поздравила одну из участниц дискотеки с 75-летним юбилеем, вручила цветы и памятный подарок.

«Такие мероприятия — это не просто танцевальные вечера. Для старшего поколения это возможность выйти из дома, обрести новые знакомства, провести время в тёплой компании. Мы уже проводили подобное мероприятие в Сафоново и поняли, что такой формат очень важен и нужен. Следующую дискотеку мы планируем организовать в Вязьме», — отметила руководитель проекта «Жить по-новому» в Смоленской области Мария Лекомцева.

Танцевальные фестивали — лишь одно из направлений программы «Жить по-новому». Также для её участников организуют спортивные соревнования, адаптированные специально под «серебряный» возраст.

Ещё один формат — образовательные мастер-классы. Часто людям старшего поколения сложно освоить современные технологии. Сторонники «Новых людей» помогают им разобраться, как, например, оплатить услуги ЖКХ, не простаивая в очереди, или записаться на приём к врачу с помощью смартфона. Отдельный блок — защита от мошенников, где участников программы обучают, как вовремя распознать фейк и не лишиться денег. Кроме того, для старшего поколения проводят занятия по садоводству и рукоделию, на которых можно найти людей, разделяющих ваше хобби.

