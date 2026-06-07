Смоленск с 26 по 28 июня станет федеральной площадкой празднования Дня молодёжи России

Фото из архива. Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Программу посвятят четырём направлениям: «Мечта», «Гордость», «Единство» и «Молодость».

На площади Ленина установят белую фигуру коня, которую распишут молодые художники. У Громовой башни пройдут встречи с участниками СВО, спасателями и спортсменами. На улице Конёнкова выступят более 20 молодых дизайнеров. Также запланированы гастрофестиваль, «Ярмарка добра» (сбор помощи бойцам СВО), молодёжная литургия в Успенском соборе, вручение первых паспортов и награждение лучших выпускников. Хедлайнером вечера 28 июня станет дуэт Swanky Tunes.

Вход бесплатный, но требуется регистрация в чат-боте МАКС. Праздник также пройдёт в Вязьме, Сафонове, Ярцеве и Рославле.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что на ПМЭФ прошла встреча с Российско-Германской палатой и сетью «Глобус». Смоленская область готова предоставить площадки для новых инвестиционных проектов. Регион привлекает крупные сети своим выгодным положением и логистикой.