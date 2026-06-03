34 мигрантов выдворили из Смоленской области за пять дней

Фото: УМВД России по Смоленской области.

С 18 по 22 мая полиция проверила 887 объектов, включая автомобильный транспорт, сообщает УМВД России по Смоленской области. Пресечено 212 административных нарушений. Из них 76 связаны с нарушением правил въезда в Россию, 50 — с нарушением правил привлечения к трудовой деятельности, ещё 44 — с нарушением правил пребывания иностранцев в стране.

Также выявлено 19 уголовных преступлений в сфере миграции: 12 случаев организации незаконной миграции, 6 фиктивных постановок на учёт по месту пребывания и одна фиктивная регистрация. В отношении 34 иностранцев приняли решение о выдворении. Общая сумма штрафов составила 497 тысяч рублей. Рейды продолжаются.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что 4 июня в Смоленске отключат холодную воду на двух улицах и проспекте Строителей. Без воды с 9 до 19 часов останутся дома на улице Рыленкова и проспекте Строителей. Воду отключат из-за ремонта. Подвоз организуют по заявкам. После окончания работ качество воды может временно ухудшиться.