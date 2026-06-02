«Новые люди» дали старт молодёжному движению «Новые»

Фото: пресс-служба партии "Новые люди".

1 июня в смоленском отделении партии «Новые люди» состоялось официальное открытие молодёжного движения «Новые». Основная цель молодёжки — продвигать инициативы, которые волнуют студентов и школьников, и помогать тем ребятам, которые хотят начать свой путь в политике. «Новые» — это образовательно-политический проект партии для привлечения и объединения молодых активистов, заинтересованных в политическом развитии через обучение, реализацию инициатив, создание медиаконтента и участие в выборах. В рамках проекта реализуется 4 трека: волонтёрский, образовательный, креативный и медиатрек.

В первый день лета на открытии молодёжного движения, участники познакомились с основной миссией «Новых» и узнали о возможностях, которые предлагает проект. Также для ребят провели командообразующие активности, направленные на развитие лидерских качеств, навыков коммуникации и проектной деятельности. Кроме этого, участников ждали интерактивные задания. Им нужно было придумать главное правило сообщества «Новых», мероприятие мечты, слоган и сформировать главные отличия молодёжки от других движений. Сейчас молодёжное движение сформировано уже в 40 регионах и объединяет более 250 человек.

Фото: пресс-служба партии "Новые люди".

«Сегодня встретились с инициативной молодёжью, которой интересны наши проекты и близки наши смыслы и ценности. Это ребята с активной жизненной позицией, готовые предлагать идеи, брать на себя ответственность и участвовать в развитии региона. Уверены, что впереди нас ждёт много интересных проектов, полезных инициатив и ярких побед», — отметила руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Ксения Мельникова.

Присоединиться к «Новым» можно и после открытия! Мы ждём активных ребят от 14 до 21 года, у которых есть идеи и желание менять регион к лучшему, а также интерес к политике. Отправить заявку можно по ссылке.