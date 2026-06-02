Вязьма готова к лету и международным турнирам: В городе открылась площадка для пляжных видов спорта

Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области.

В центре Вязьмы теперь есть место, где можно играть в пляжный волейбол и футбол. Новая спортивная площадка открылась в районе стадиона «Салют» и с первого же дня готова принимать соревнования. Масштаб спортивного объекта говорит сам за себя: около 2000 квадратных метров, соответствие международным стандартам и, как отмечают эксперты, аналогов в Смоленской области пока нет. Трибуны вмещают до ста зрителей, есть скамейки для запасных, электронное табло. А специально установленное освещение позволяет не заканчивать игру с закатом, что в реальной городской жизни важнее, чем кажется: большинство горожан выходят на поле именно вечером, после работы.

Всё дело в песке

При строительстве площадки особое внимание уделили покрытию. Для игровой зоны завезли более 500 тонн кварцевого песка. Звучит как технический нюанс, но это принципиальный момент. Благодаря компонентному составу он подходит для разных видов спорта, быстро сохнет и остаётся рыхлым, обеспечивая комфорт и безопасность игроков. Для спортсменов, которые в пляжных дисциплинах часто падают на покрытие, это важно не меньше, чем размер поля и уровень соперника. Открытие спортивной площадки состоялось при участии губернатора Смоленской области Василия Анохина.

Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области.

Он напомнил, что спорт является основой здорового образа жизни и регион системно занимается развитием территорий для активного времяпрепровождения. По его словам, в области уже работают свыше 2,7 тысячи спортивных комплексов, а физкультурой регулярно занимаются больше 60% жителей. Задача - не просто удержать эту динамику, но и поднять соревновательную планку. «Открытие новой площадки дополнит инфраструктурные возможности для пляжных видов спорта и позволит проводить на территории области крупные федеральные турниры», - отметил губернатор. Первый международный турнир на новой площадке в Вязьме пройдет уже в июне. «Кубок памяти Сергея Филипенкова» соберет команды из Смоленской области, Москвы, Подмосковья и Беларуси. Для города, где прежде не было ни одного объекта подобного уровня, это заметный шаг вперёд.

Футбол, волейбол и кое-что совсем новое

В ближайших планах - секции по пляжному футболу и волейболу. Но есть и третье направление, которое пока звучит непривычно для этих мест: падел на песке. Это гибрид тенниса и сквоша, который играется на компактном корте, ограниченном сетками. В России этот вид спорта уверенно набирает аудиторию в последние годы. Вязьма вошла в число первых городов Смоленщины, где это можно попробовать вживую, - и это уже само по себе аргумент для тех, кто ищет что-то новое в привычном городе.

Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области.

Спортивная площадка создана «Газпромнефть – Битумные материалы» в партнёрстве с администрацией Вяземского муниципального округа в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Как пояснил Николай Зубов, директор завода «НОВА-Брит» (предприятие входит в «Газпромнефть – Битумные материалы»), помимо выпуска битумных материалов предприятие ежегодно реализует важные социальные проекты в городе. «Благоустройство новой городской территории — одна из таких инициатив.

Созданная площадка дополнит спортивный кластер на базе стадиона "Салют", придав дополнительный импульс для развития пляжных видов спорта в Смоленской области», - отметил он.

Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области.

Не первый и точно не последний

У «НОВА-Брит» в Смоленской области уже накопилась история таких проектов. Предприятие создало экотропу «Пешка» в лесопарке «Русятка», аллею памяти в селе Чепчугово, обновило зал во Дворце культуры «Московский». Также в посёлке Кайдаково проведены ремонтные работы и пополнение фондов сельской библиотеки - небольшой, но значимый жест для этого места.

Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области.

Всё это - часть программы «Родные города» компании «Газпром нефть», которая охватывает десятки регионов страны: ЯНАО, ХМАО-Югру, Омскую, Тюменскую, Томскую, Оренбургскую области, Москву и Санкт-Петербург. Это системная работа по улучшению среды в регионах присутствия компании.